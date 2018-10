Los vecinos de Fuentes del Nilo lanzan advertencia a ladrones

Después de casi un mes de constantes robos a casa habitación, a personas y de vehículos en el fraccionamiento Fuentes del Nilo, en Tonalá, los vecinos decidieron colocar una manta para expresar las acciones que tomarán si sorprenden a algún ladrón.

“A todas las personas que sorprendamos robando las vamos a linchar. Nosotros vamos hacer justicia por nuestra propia mano y no vamos a acudir a las autoridades”, se destacó en la lona.

“No vamos a lincharlos, vamos a entregarlos. Pero al menos, en lo que llega la Policía, (vamos a) darles unas cachetadillas y unas pataditas, ¿por qué no? No les pasaría nada, es para advertirles que no se anden metiendo aquí”, dijo Víctor, uno de los inconformes.

Beatriz, otra habitante de esta colonia, contó que ella y una vecina vieron cuando saqueaban una finca y resaltó que junto al canal aumentaron los hurtos desde hace algunas semanas.

Norma explicó que ya se dieron cuenta que los delincuentes, a bordo de una motocicleta, simulan buscar un domicilio y en realidad observan los movimientos de las personas.

David Carrillo, miembro del recién establecido comité vecinal, acentuó que antes de estos eventos no había cohesión entre los colonos. Comentó que cuentan con un botón de pánico en sus celulares que acciona una alarma que se escucha en todo el fraccionamiento.

“A lo que llegamos fue a organizarnos. Tienes que poner mantas, hacemos guardias nocturnas. Imagínate a los vecinos: teniendo que estar vigilando en la madrugada para que no se nos meta la gente”.

Carrillo dijo que solicitarán a la administración municipal permiso para colocar una cerca de ingreso.