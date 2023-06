Luego de que el Gobierno de Jalisco informara que el incendio del vertedero de Los Laureles fue a causa de una quema agrícola en la colonia Parques del Triunfo, justo enfrente de este sitio que funcionaba como relleno sanitario, vecinos aseguran que seguido prenden fuego a parcelas y sin líneas de cortafuego para el control, además de que consideran que hay mucha basura acumulada desde que cerraron en noviembre de 2021.

José Luis Herrera, joven taxista, aseguró que seguido en la carretera Guadalajara–El Salto observan que prenden fuego a terrenos agrícolas sin avisar a las autoridades, tampoco ponen líneas cortafuego para evitar que el fuego avance.

“Me percaté del incendio como a la una de la tarde (ayer domingo), el humo casi no llegaba para acá por como el viento circulaba, sobre la carretera sí prenden seguido por las parcelas y eso, no es una quema agrícola controlada y pues lo hacen irresponsablemente, además de que no retiran la basura que se suponía que ya se la iban a llevar. Fue buena medida que los niños no fueran a clase”, dijo.

Geraldine, propietaria de una tienda en la zona, explicó que ella ha observado seguido que le prenden.

“Al principio se veía muy negro, salía mucho humo, dos horas después se comenzó a hacer gris alrededor del fraccionamiento (Parques del Triunfo). Sí son constantes los incendios, a veces quemas agrícolas y también que se prenden hierbas, no hay una regulación, he visto gente que de la nada prenden para quitar hierbas, por las noches también en los baldíos le prenden, es muy común que lo hagan en los alrededores del vertedero”, detalló.

Jonathan, de 10 años, explicó que a él le comenzó a doler la garganta y que no asistirá a clases por la suspensión que también será en el turno vespertino.

“Yo voy por la tarde a la escuela aquí en Parques del Triunfo, acaban de decir que también se suspenden clases, el humo era todo negro y sí se observaba, a mí en la mañana me comenzó a doler la garganta, y todavía la siento irritada”, acotó.

El gobernador de Jalisco, a través de sus redes sociales, informó que el incendio en el vertedero Los Laureles ya está confinado sin riesgo de propagación y que los trabajos continúan a cargo de 125 oficiales de los tres niveles de Gobierno, la alerta atmosférica se mantiene y la suspensión de clases se extiende al turno vespertino.

