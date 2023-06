Este lunes, el gobernador de Jalisco instó a los municipios a que, de manera urgente, puedan responsabilizarse del manejo de basura que todavía tienen en relación con el relleno sanitario de Los Laureles, donde se registra un incendio desde ayer domingo.

“Hay que recordar que este relleno sanitario cerró su vida útil en noviembre del 2021. Está en proceso de remediación, lleva un avance del 35%, pero después de lo que sucedió ayer voy a hacer un exhorto respetuoso al gobierno de Guadalajara, de Tonalá, de Tlajomulco, de El Salto y a la empresa Caabsa para que aceleren los trabajos de cierre definitivo, pues son quienes tienen la responsabilidad del proceso”, manifestó el gobernador.

Para ello, añadió, los municipios deben destinar los recursos que se requieran, pues “no habrá un paso atrás” respecto del cierre.

Señaló que sí se ha avanzado, pero no ha sido suficiente y que “no hay posibilidad de resolver el tema si los presidentes municipales no asumen su responsabilidad”, pero también reconoció que el contrato de concesiones no deja en claro quién debe asumir la responsabilidad presupuestal de la remediación.

“El Gobierno del Estado, como lo hicimos en el caso de Matatlán, les reitera el apoyo en caso de que se necesite, pero por supuesto que los presidentes municipales tienen responsabilidad. Al tener la propiedad del predio el municipio de Guadalajara debe encabezar la mesa de definiciones. Espero que en las próximas horas se pueda retomar este diálogo porque la basura es responsabilidad de los municipios, no del Estado. Confío en que en los próximos días se pueda presentar un plan de avance más rápido a los trabajos de cierre definitivo”, indicó el mandatario estatal.

El gobernador aseveró que, de manera preliminar, el incendio comenzó derivado de una quema agrícola realizada en una zona cercana al relleno sanitario, pese a que este tipo de quemas están prohibidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ante ello se presentará una denuncia “contra quien resulte responsable”.

Se espera que el día de hoy quede solventado el siniestro, pues ayer el viento no ayudó a los combatientes. Lo que sí es que, dijo, ya no se ha extendido el fuego a una superficie mayor.

Recordó que en el punto se mantienen decenas de combatientes, quienes trabajan para extinguir el incendio, que hasta este mediodía se mantenía como “controlado”.

Por último, recordó que este lunes se mantuvo una suspensión de clases tanto en el turno matutino como en el vespertino en alrededor de 50 escuelas de la zona cercana al vertedero debido a la Alerta Atmosférica decretada anoche. Se espera en las próximas horas tener nuevas noticias para conocer si las actividades presenciales se reanudarán para el día de mañana martes.

JM