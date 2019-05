Llega ex militar a Policía tapatía para mejorar trabajo con Guardia Nacional

El alcalde de Guadalajara, Ismael del Toro, anunció al general Luis Arias González, ex militar con más de 30 años de trayectoria, como el nuevo titular de la Policía tapatía. El presidente municipal explicó que el nombramiento no se debe a algún tipo de deficiencia del ex comisario, Isaías Domínguez Ortiz (cuya labor reconoció públicamente), sino a la necesidad de lograr una coordinación más efectiva con la Guardia Nacional.

“Es necesario que hoy, ante la realidad que vive el país, ante los retos en la puesta en marcha de la Policía Metropolitana y la Guardia Nacional, contar con perfiles profesionales que respondan a las nuevas circunstancias que están por venir”, dijo del Toro.

Arias González, quien nació en agosto de 1952 en Apango, delegación de San Gabriel, en Jalisco, fue el director del Sistema Penitenciario en el Estado de México desde noviembre de 2015 y hasta enero de 2018.

El nuevo jefe de la corporación tapatía es licenciado en Administración Militar y maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales. También comandó la 37 Zona Militar en Santa Lucía, la Tercera Brigada de Policía Militar en San Miguel de los Jagüeyes, Estado de México, y dirigió a la Guarnición Militar de la Plaza Lázaro Cárdenas, en Michoacán.