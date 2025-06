Luego de que el gobernador Pablo Lemus asegurara que urgió a la Presidenta Claudia Sheimbaum la entrega de los recursos para la construcción de la Línea 5 del Transporte Público durante su visita a Jalisco el pasado 25 de mayo, la diputada federal de Morena por Jalisco y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Mery Gómez Pozos, afirmó que existe el presupuesto para la obra, aunque no haya sido etiquetado para el proyecto que impulsa el mandatario estatal.

Lemus Navarro detalló que se trata de un monto de cuatro mil millones de pesos que serían destinados al proyecto de movilidad. El proyecto ya fue aprobado luego de la presentación oficial al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), fideicomiso del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Los recursos, sin embargo, no han sido liberados, indicó.

En tanto, la legisladora jalisciense señaló se entregaron nueve mil millones de pesos más a Jalisco, aunque este monto no fue etiquetado para la Línea 5 que impulsa el gobernador. También se apoyó con más presupuesto para la rehabilitación de la red carretera de la Entidad, así como para los recursos que se destinan a la Universidad de Guadalajara.

"Se mal informó mucho a los jaliscienses de que qué lástima que tenían una presidenta de la Comisión de Presupuesto que no había ayudado al Estado. Hubo nueve mil millones de pesos más que en el presupuesto pasado para Jalisco, y eso el gobernador no lo dijo. Entonces, presupuesto hay. Que si no es etiquetado para la obra en específico que él quiere para este momento, no quiere decir que no se haya apoyado al Estado", agregó.

Gómez Pozos enfatizó que la Línea 5 es un compromiso que la Presidenta Sheinbaum Pardo hizo con los jaliscienses, no con el gobernador Pablo Lemus. "De cumplir con esta obra y lo vamos a hacer", sentenció.

SV