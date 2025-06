Revisar el teléfono celular mientras se conduce un automóviles es un riesgo y la ley lo sanciona. Pero ¿Qué tan grave es? Esta información puede ser de tu interés.

El Reglamento de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco prohíbe el uso del celular mientras se conduce, incluso si el vehículo está detenido en un semáforo. La infracción puede superar los dos mil pesos, dependiendo del municipio y del tipo de falta .

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, en lo que va del año se han aplicado 13 mil 579 multas a conductores por usar el celular mientras manejan . Aunque no existe un operativo específico para detectar esta conducta , los agentes de la Policía Vial están instruidos para sancionar a quienes incurran en ella.

“No está implementado un operativo especial; las sanciones se aplican en el momento, cuando se detecta que los conductores utilizan el celular mientras manejan, ya sea en motocicleta, automóvil o camión”, explicó Edmundo Rojo, responsable del grupo Ocelotes de la Policía Vial.

Infracciones por usar el celular al conducir en 2025

Enero 4 mil 214 Febrero 3 mil 001 Marzo 2 mil 433 Abril 2 mil 270 Mayo (hasta el día 26) Mil 661 TOTAL 13 mil 579

Una historia de tantas

Nadia Hernández iba rumbo al Mercado del Mar, sobre Avenida Juan Pablo II, cuando una patrulla de la Policía Vial le pidió detenerse. Eran las 11:00 de la mañana y el tráfico fluía con normalidad. Al orillarse frente a un taller, Nadia estaba segura de que no había cometido ninguna infracción: llevaba el cinturón puesto, no rebasaba el límite de velocidad y respetó todos los señalamientos. Sin embargo, los agentes le explicaron que había sido sorprendida mirando el celular mientras esperaba el cambio de luz en el semáforo del cruce con Boulevard del Rodeo.

“Fue una multota de dos mil pesos por ver el celular. O sea, me infraccionaron por ver el celular 10 segundos como máximo”, relató. Explicó que estaba detenida en la luz roja, momento en que aprovechó para contestar un mensaje de trabajo y cambiar la canción de su playlist. “La verdad sí cambió a verde y no me di cuenta, un carro atrás me pitó, pero siempre pasa eso y no me ha tocado ver que infraccionen a los demás”.

Nadia reconoció que, como muchos automovilistas, suele revisar el teléfono cuando el vehículo está detenido. “Sí fue un descuido, ya me quedó de lección. Ahora sólo echo un ojo a las notificaciones, y si no es algo urgente, las dejo hasta llegar a mi destino. No me vayan a multar otra vez por ver el celular tres segundos”, comentó entre risas, aunque aún inconforme por lo elevado de la sanción.

“Entiendo que está mal, pero también deberían considerar el contexto. No iba texteando ni hablando, solo fue un momento. Pero bueno, ya aprendí”, concluyó Nadia.

