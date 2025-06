Al tratarse de una elección “histórica”, Mery Gómez Pozos, diputada federal de Morena por Jalisco, invitó a la ciudadanía a participar en este ejercicio para elegir a los funcionarios que serán los nuevos impartidores de justicia en el país.

“Es un momento histórico, es un parteaguas en la historia de nuestro país, y por más mentiras, descalificaciones de la oposición, que ya no van a tener los favores de sus jueces con sentencias a modo, pues estamos haciendo historia [...]. Vamos arrancando, yo creo que soy de las primeras en votar, y es normal. No es una elección como las que hemos vivido antes. No es un tema de partidos donde se movilizan los mismos partidos políticos. Es un tema meramente ciudadano y es lógico que va a haber una afluencia de votantes menor”, señaló.

Alrededor de las 10:00 horas, Gómez Pozos llegó a la casilla para ejercer su voto. Entregó su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE) a los funcionarios de casilla, le pintaron su pulgar con tinta negra y se sentó frente a la casilla. Sacó su lista de apuntes y en menos de cinco minutos terminó y metió las seis boletas en la urna.

La legisladora, quien también preside la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, afirmó que la ciudadanía ya no quería el Poder Judicial “podrido, de nepotismo, de la corrupción, de los acuerdos en lo ‘oscurito’”. Las y los votantes ahora conocen los nombres y los antecedentes penales de los próximos juzgadores de justicia, añadió.

“Justamente por eso, porque los ciudadanos ya conocen sus antecedentes, es que no los van a favorecer con su voto, y eso nunca había sucedido. Nunca antes la gente había estado tan enterada, ni politizada, cómo se constituye el Poder Judicial, quiénes integran el Poder Judicial y ahora quiénes son esos que van a ser los impartidores de justicia”, precisó.

Cuando en Jalisco se elijan los cargos locales del Poder Judicial, en 2027, las elecciones en la entidad serán más fáciles, pues serán menos posiciones y el proceso de votación será más rápido, aseguró la diputada.

“Ya la gente va a estar enterada de cómo va a ser el proceso de elección y yo creo que nos va a ir muy bien también en el estado”, finalizó.

