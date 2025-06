Enrique Soto acudió a presentar su examen de manejo para obtener la licencia que le permita conducir su motocicleta. “Acabo de comprar la moto y, por reglamento, necesito tener la licencia”, explicó tras concluir la prueba.

Sin embargo, Enrique es la excepción. La mayoría de los motociclistas en Jalisco circulan sin licencia vigente, un requisito legal indispensable. De acuerdo con la Secretaría de Transporte (SETRAN), hasta el 6 de mayo, apenas 168 mil motociclistas contaban con licencia vigente en el estado. En contraste, el padrón vehicular estatal registra más de un millón 16 mil motocicletas, según datos de la Secretaría de Hacienda. Esto indica que solo dos de cada diez motociclistas tienen su licencia al día, mientras que ocho de cada diez manejan sin permiso.

Luis Carlos Ramos, director del Centro de Movilidad y Seguridad Vial (CEMOVIAL), atribuye esta problemática a la escasa aplicación de sanciones y a las deficiencias en el proceso de evaluación para obtener la licencia. “No existe una prueba específica para motociclistas, sino que aplican el mismo examen que para conductores de automóviles. Además, como no se imponen multas efectivas, muchos consideran innecesario tramitarla”, explicó.

Además del riesgo que representa manejar sin licencia, quienes incumplen con este requisito enfrentan multas que van desde mil 085.70 hasta 3 mil 257.10 pesos, dependiendo de la situación. También pueden perder su vehículo si es enviado al corralón, y en caso de accidente, el seguro podría no cubrir los daños.

Para mejorar el cumplimiento, la Policía Vial inició en diciembre un operativo especial para supervisar que los motociclistas respeten las normas, incluyendo la documentación obligatoria. Como resultado, se han asegurado cerca de 5 mil motocicletas en todo Jalisco.

El especialista en movilidad Rafael González Bravo, académico de la Universidad de Guadalajara, considera urgente que las autoridades sean más estrictas en exigir la licencia, pero también que faciliten su obtención mediante campañas de concientización. “Es necesario buscar diversos puntos en la ciudad y municipios donde el trámite sea accesible para todos”, señaló.

Por su parte, Diego Monraz, secretario de Transporte, informó que la dependencia ofrece un curso virtual para motociclistas que debe complementarse con exámenes teórico y práctico. Además, anunció la próxima implementación de capacitaciones presenciales especializadas para mejorar la formación y seguridad de quienes conducen motocicletas en Jalisco.

Motos y conductores con licencia en Jalisco

Número de motos: 1’016,950

Motociclistas con licencia de conducir: 168,787

Fuente: Secretaría de la Hacienda Pública y Setran.

AUTOMOVILISTA, CHOFER Y MOTOCICLISTA

Requisitos para nueva licencia

Identificación oficial vigente.

Comprobante de domicilio que coincida con alguno de los apellidos o con la dirección del INE.

CURP impresa o acta de nacimiento que lo contenga.

Todos los documentos en original y copia.

Aprobar los exámenes de conocimientos viales y práctico de manejo.

Presentar la constancia del curso vial (aplica solo para la categoría de motociclista, permiso de menor de edad, transporte público, taxis y vehículos de plataformas en todas sus categorías).

En caso de tener 75 años o más, además de los requisitos anteriores, deberá presentar un certificado de salud que indique que cuenta con aptitud física y mental para conducir un vehículo automotor, expedido por alguna dependencia de salud oficial.

Saber más

La Secretaría de la Hacienda dispuso de la ventanilla única para la dotación de placas de motocicletas nuevas, con la cual busca que las empresas y distribuidoras de motos impulsen la entrega de placas y el registro en el padrón vehicular.

REACCIONES EN EL CONGRESO

“Antes que multas, conciencia vial”

Diputadas de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco consideraron que debe impulsarse la educación y la cultura vial entre los motociclistas antes que pensar en aumentar las multas por incumplir los reglamentos, entre ellos, la falta de licencia de conducir vigente.

Alejandra Giadans, legisladora de Movimiento Ciudadano y presidenta de dicha comisión, señaló que se buscará realizar campañas de educación vial en conjunto con la Secretaría de Transporte o la Policía Vial, con el fin de mejorar la seguridad y la capacitación de quienes conducen motocicletas en Jalisco.

“Se hacen campañas de concientización y se van a seguir haciendo. Desde el Legislativo tenemos planeado trabajar con la Secretaría (de Transporte) o con la Comisaría Vial en campañas de educación vial para socializar este tipo de temas y disminuir la incidencia”, declaró.

Otra propuesta de la diputada emecista es establecer jornadas de trabajo social para quienes no cumplan con los requisitos para conducir una motocicleta.

Giadans insistió en que debe priorizarse la educación y la cultura vial no solo para motociclistas, sino también para automovilistas y peatones. Incluso propuso instaurar un “Día del Motociclista Responsable” como parte de las estrategias de concientización.

Por su parte, Martha Arizmendi, también integrante de la Comisión, propuso reforzar los operativos de la Policía Vial para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, como contar con licencia vigente.

“Hay que hacer operativos de manera permanente para verificar si la motocicleta está en regla, si quien la conduce es el propietario y, sobre todo, si tiene su licencia”, señaló.

