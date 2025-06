Alistan reforma para sancionar a quienes vendan motos sin emplacar

La Secretaría de Hacienda Pública del Estado informó que presentarán un paquete de reformas fiscales al Congreso de Jalisco con la que buscarán obligar a aquellas empresas dedicadas a la venta de motos a que cumplan con el emplacamiento y el registro en el padrón vehicular de la entidad.

El secretario de Hacienda Estatal, Luis García, indicó que la reforma sería al Código Fiscal del Estado y el objetivo es que no se vendan motos que no tengan sus placas y registro. Y con ello, sancionarían con multas a los comercios que no cumplan los requisitos a partir del siguiente año.

"El responsable solidario sería el vendedor de la moto y su servicio estaría implicando que él se asegure que se haya empadronado, se haya emplacado, se haya pagado todo el tema fiscal y luego, se pueda entregar la moto. No queremos que salga una moto sin traer su placa y su empadronamiento completo".

El funcionario reconoció que, si bien la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado establece que las distribuidoras de motocicletas deben cerciorarse que el comprador cumpla con tener las placas y elementos que permitan identificarla, la dependencia no tiene facultades para sancionarlas.

Luis García señaló que la Secretaría de Hacienda estatal "no podemos como autoridad fiscal cancelar la posibilidad de la venta porque los que han hecho las detenciones de las motocicletas con irregularidades ha sido la Policía Vial".

Por lo tanto, aseguró que la Policía Vial realiza labores de vigilancia y operativos para detectar motocicletas sin placas y otras irregularidades. En la actual administración, suman casi 5 mil motocicletas aseguradas por la Policía Vial por diversas irregularidades y el 70 por ciento de ellas no han sido reclamadas por sus dueños.

La Secretaría de Hacienda dispone de la Ventanilla Única de dotación de placas para motocicletas nuevas, con la que brindan facilidades a las distribuidoras de motos para que accedan a un programa de atención especializada en el registro, control y cumplimiento de obligaciones.

Por otra parte, la dependencia estatal informó que en el estado suman ya un millón 016 mil 950 motocicletas circulando en las calles, por lo que representa el 19 por ciento del padrón vehicular del estado mientras que al último corte del Inegi de 2023, eran 838 mil.

Es decir, desde entonces, se han sumado 345 motos nuevas en promedio de forma diaria a las calles de la entidad. Pero el secretario Luis García estima que pueda haber más que no estén registradas: "Ha de haber más del doble de motocicletas del padrón".

