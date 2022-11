Este miércoles, durante la sesión extraordinaria de la Junta de Coordinación Metropolitana del Imeplan, fue presentada a los ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) la nueva Ley de Movilidad, a fin de que puedan conocer las atribuciones que tienen para comenzar a implementarla ahora que ya ha entrado en vigor.

Durante su presentación, la diputada Mónica Magañana recordó que la nueva ley tiene por objetivo salvar vidas y que la movilidad sea más ordenada y accesible a todas las personas integrantes de la movilidad. "La ley es el inicio de toda la nueva legislación, de buscar el mecanismo para que todas las personas podamos movernos con mejor orden", señaló la diputada.

Entre las atribuciones de los ayuntamientos se encuentran el expedir los estudios de impacto en movilidad y seguridad, crear estrategias y programas para la movilidad activa y el uso del transporte público, así como programas y campañas de sensibilización para el fomento de la cultura vial.

Además, es necesario que las alcaldías generen las normativas complementarias para la operación de la movilidad en sus municipios, por lo cual tienen 180 días (aproximadamente seis meses) para que puedan homologar sus reglamentos a las nuevas disposiciones estatales.

Entre las disposiciones de la nueva ley se contempla que las motocicletas deberán contar con emplacado obligatorio, la póliza de seguro obligatoria, los menores no podrán hacer uso de estos vehículos, no podrán ser usadas por vías principales (según lo determinen los municipios de acuerdo por su cilindraje), y policías municipales podrán detener a motociclistas si infringen las nuevas disposiciones.

Sin embargo, las alcaldías también tendrán la responsabilidad de generar infraestructura para este tipo de vehículos, como el contemplar más espacios para que puedan estacionarse.

Al respecto de la presentación, el alcalde de Tlajomulco de Zúñiga, Salvador Zamora, apuntó que no se puede proceder a la armonización de los reglamentos si la Secretaría de Transportes (Setran) ni siquiera ha establecido las cuencas de servicio que tienen más de una década siendo analizadas, "lo cual es necesario para poder establecer las normas adecuadas, sobre todo en el tema de la operación de los mototaxis", que ya están contemplados en la nueva ley.

Lo anterior es urgente, dijo, debido a que el año próximo comenzarán los procesos electorales, y esto podría entorpecer el diálogo con transportistas "por cuestión de intereses con grupos políticos".

Al respecto, el secretario de Transporte, Diego Monraz, propuso que no se paren los trabajos de armonización para la determinación de polígonos de estas cuencuas, sino que se haga a la par "para no detener los avances alcanzados hasta hoy", mientras que la titular del Imeplan, Patricia Martínez Barba, se comprometió a apoyar a los municipios no solo para abordar este tema, sino cualquier duda que tengan al respecto para armonizar las nuevas disposiciones lo antes posible.

En lo estatal, la nueva Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco ya entró en vigor, por lo que las nuevas multas ya pueden ser aplicadas por las y los agentes viales, así como por las policías municipales, como en el caso de la detención de motociclistas por infringir las normas.

