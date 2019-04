Lemus anuncia que reforzarán vigilancia en La Primavera

El presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, anunció que este sábado 13 de abril implementarán un operativo de vigilancia terrestre y aérea en los accesos al Bosque La Primavera, en conjunto con el Gobierno del Estado.

Lemus Navarro pidió el apoyo de los habitantes que pretendan asistir al área natural en el próximo periodo vacacional. Recomienda que los ciudadanos lleven comida que no requiera el uso del fuego.

"A partir del día de mañana, llegarán muchos visitantes al Bosque de La Primavera. Lo primero es que la carnita asada no se arma, no hay que prender fuego en el bosque. O si tienen la costumbre de fumar, que no lo hagan".

Durante la presentación del Centro Comunitario Colmena en San Juan de Ocotán, previo al nuevo incendio que se registra esta tarde en la zona conocida como Los Asadores, el alcalde dijo que se presume que los últimos dos incendios en La Primavera fueron provocados.

"Tenemos plena certeza de ello, son tres puntos distintos donde hemos encontrado pruebas fehacientes de que fue provocado por algunas personas que entraron con el fin de perjudicar al Bosque".

Hace unos momentos, a través de su cuenta de Twitter, Lemus Navarro indicó que las aeronaves Tláloc y Halcón se suman a las labores de combate del incendio suscitado en el paraje Los Asadores, en el municipio de Tlajomulco.

LS