Laura Haro: Con ímpetu, juventud y carácter renueva al PRI

Laura Haro, presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Jalisco y diputada federal, comenzó su trayectoria profesional desde muy joven, como líder estudiantil; ahora dirige el partido al que seguía desde niña.

Recuerda que cuando estudiaba en la secundaria Francisco Márquez, en la Colonia La Tuzanía, en Zapopan, no existía la sociedad de alumnos y allí se propuso conformar la primera.

“Y fui la primera y última presidenta, porque después ya no quisieron que hubiera representación de alumnos. Más tarde me involucré en la política estudiantil, en la Universidad de Guadalajara, en la Preparatoria 7, fui la primera consejera mujer. En ese tiempo la participación de las mujeres no era tan amplia como ahorita”.

Cuenta que después conformó un movimiento estudiantil que se llamaba Unión Revolucionaria. Y más tarde se involucró en el activismo social, defendiendo principalmente áreas verdes, como fue el caso de Colomos III.

Tras esos primeros pasos, rememora el consejo que le dio una persona, el cual fue fundamental para incursionar en la función pública. “Un gran amigo, el licenciado Eugenio Ruiz Orozco, me dijo: no hay mejor manera de lograr grandes transformaciones que estando adentro. Recibí la invitación de participar en el Gobierno municipal de Zapopan, en ese tiempo era el presidente Héctor Vielma, mi jefe fue Héctor Robles y me tocó consolidar una oficina de proyectos estratégicos y emprendimiento social”.

Explica que se interesó por temas relacionados con el tejido social y la apropiación del espacio público. “Gracias al trabajo en las comunidades tuve la fortuna de ser la regidora más joven en Zapopan. En 2015 fui candidata a diputada por el Distrito 10, el más difícil para nuestro partido”.

Tras la victoria de Pedro Kumamoto, en 2016 fue dirigente nacional de los jóvenes, hasta el 2019. Después fue coordinadora nacional de jóvenes, del presidente del Comité Nacional, Alejandro Moreno. Y más tarde fue secretaria de vinculación de la sociedad civil, con el Comité Nacional. Actualmente es presidenta del PRI Jalisco, la primera mujer que preside el partido en el Estado.

Afirma que como presidenta del PRI en Jalisco trabaja para transformar al partido desde la base, por lo que se tienen que hacer cambios, y abonar en que las cosas sean mejores en el Estado y en el país.

“Mi objetivo es fortalecer a mi partido. Estoy convencida que las y los priistas somos quienes están más comprometidos a mejorar las relaciones de nuestro entorno. Mi objetivo es fortalecer al partido, que haya una estructura sólida, con gente capacitada”.

También resalta que otro de sus principales metas es compartir su experiencia con mujeres y hombres. “Tengo un gran compromiso con la comunidad universitaria, me gustaría ser docente, mentora de futuras generaciones. En mi desarrollo político ha habido grandes mujeres y hombres que me han impulsado y apoyado”.

Sobre los grandes obstáculos en el tema de género, indica que tienen que ver con erradicar las violencias contra las mujeres, así como eliminar la brecha salarial y que exista mayor participación en la vida pública y privada, sobre todo en las cúpulas empresariales.

“Hoy seguimos enfrentando retos, desigualdades y violencias. Falta de compromiso institucional. Es increíble que el gobierno federal de Morena haya desaparecido apoyos como estancias, escuelas de tiempo completo. Estamos en un momento muy complejo en la historia del país, de retroceso, donde este gobierno de Morena ha demostrado ser el principal obstáculo”.