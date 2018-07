La inclusión en las votaciones, aún en desarrollo

Esta mañana, poco después de las 09:40 horas del día, el abogado Ramiro Montaño de 59 años acudió a votar a Santa Cruz del Valle en Tlajomulco, las urnas estaban instaladas en la escuela primaria Redención Campesina y antes de su llegada, los funcionarios de casilla habían colocado carteles del INE para asegurar un pronto acceso a personas de la tercera edad, embarazadas o quienes tengan alguna discapacidad, como es el caso de Ramiro quien anda en silla de ruedas.

Su hijo lo acompañó a la fila y de inmediato se les avisó que había preferencia para que Ramiro votara, y así sucedió, se le atendió rápido y de la mejor manera posible, sin embargo, las condiciones para que ejerciera tal acción no fueron del todo las adecuadas, partiendo de que la escuela no tiene rampas y aunque es de un solo nivel la primaria y el acceso es sencillo para los de a pie, Ramiro tuvo dificultades para entrar al salón de clases donde estaban instaladas las urnas, incluso, tuvo que hacer un esfuerzo mayor al de las demás personas para depositar su voto en ellas.

"No está adaptado (el espacio). Deberían de ver donde sea accesible a todo tipo de personas y más con (quienes tiene una) discapacidad. Me costó algo de trabajo poner cada hoja en su respectiva urna, también en la casilla donde uno tiene que tachar la papeleta, me tuve que estirar un poco y esforzar mi cuerpo, tienen que tener más sensibilidad en eso".

Sin embargo, reconoce que a comparación de otras elecciones, sí hay más apertura a la inclusión. "Eso fue algo muy especial, que sí se nos dio un poco de sensibilidad en esa situación de que a pesar de que había bastantes personas haciendo fila, me dieron la preferencia a mí".

Ramiro representa a nivel estatal a la Federación de Asociaciones Civiles a favor de Personas con Discapacidad y es miembro de Red Ciudadana, "estamos nosotros siempre en contra de la discriminación y pedimos que exista siempre mucha ayuda hacia las personas con discapacidad en los ámbitos, cultural, deportivo y social, de los cuales ya existe mucha discriminación, a pesar de que muchos gobierno dicen que no la hay. Pienso que debe existir una oficina de atención a grupos vulnerables en cada Ayuntamiento, pero las autoridades hacen caso omiso a estas opiniones que les damos".