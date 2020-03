La UdeG atiende 78 denuncias de acoso en 2019

Un total de 40 denuncias por acoso y 38 más por hostigamiento sexual, que pudieron contener a una o más víctimas, fueron atendidas el año pasado por la Universidad de Guadalajara (UdeG), de acuerdo con el titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de esa casa de estudios, Dante Haro Reyes.

Explicó que se cerraron 37 de los procesos por el primer señalamiento; sólo en 17 de ellos se emitieron medidas cautelares en contra de los acusados (alumnos y profesores). En el resto de los casos resueltos no fue necesaria esta medida.

También se dio solución a 23 casos de hostigamiento y se emitieron siete recomendaciones. Este año son cinco alumnos y seis maestros los señalados. Ya se emitieron medidas cautelares al respecto.

Víctima solicita protección contra posibles represalias

La joven que señaló esta semana al profesor de la Preparatoria de Jalisco Número 1, Enrique Javier Rodríguez Ruiz, de haberla acosado sexualmente durante una clase de matemáticas, solicitó a las autoridades universitarias que se tomen las acciones necesarias para evitar ser revictimizada con represalias.

Lo anterior, luego de que el director del plantel David Cuauhtémoc Zaragoza Núñez, le pidiera que “no hiciera grande el tema”, pues Rodríguez Ruiz Podría tomar represalias.

“Me da mucho miedo por mi vida y la de mi familia. Me gustaría que garantizaran por escrito que voy a estar bien, que se comprometan a que no me va a pasar nada, eso es lo que pido”, expresó.

Aseguró que también le preocupa que esto le afecte en el término de sus estudios o su graduación, pero compartió que sentía que debía alzar la voz para que otras jóvenes no tengan que pasar por lo mismo que pasó ella.

“Si nadie se anima a hablar quiero ser la primera. Yo pediría que ya no regresara porque sé que no soy la única, hay más casos de chicas que lo han dado a conocer”.

Detalló que hasta el momento tiene conocimiento de al menos otros 30 casos de jóvenes acosadas por ese profesor.

La estudiante del sexto grado añadió que “fui sola a poner mi denuncia porque aquí no vi ningún movimiento de nada. Apenas hoy (ayer) vino el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) a hablar conmigo, pero además de él nadie se ha acercado”, añadió.

ESPECIAL

Colectivo llama a frenar ataques contra mujeres

Con un “Semaforazo por las Mujeres”, el colectivo Xiudadanos Mx llamó a los jaliscienses a unirse para frenar la violencia contra las mujeres. El movimiento se realizó en 20 puntos de la ciudad y consistió en entregar volantes a los automovilistas para crear conciencia sobre el combate a la violencia de género. También invitaron a unirse al Paro Nacional #UnDíaSinMujeres convocado para el lunes. “Sin ellas no somos nada”, dijo Pablo Medina, uno de los integrantes del colectivo.