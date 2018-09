La Marina y Fiscalía realizan operativo en Zapopan

La tarde de este viernes se presentó un operativo en el municipio de Zapopan, en las colonias Vallarta Universidad y Jardines Universidad en el que participaron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Marina Armada de México.

Fue poco antes de las 18:30 horas que se informó que varias unidades de las dependencias citadas se encontraban apostadas en varios puntos, como Naciones Unidas y León Tolstoy, las cuales llevaban a cabo un operativo en el que no participaba la Policía de Zapopan, es decir, que era ajeno a las columnas de seguridad que arrancaron hace algunas semanas.

Fueron varias camionetas las que restringieron el paso de los vehículos por la zona, además de que se informó que se hallaba sobrevolando un helicóptero de la dependencia federal.

Las unidades se movieron hacia otras calles como Juan Palomar y Arias y Eca Do Queirós y Patria. La Fiscalía no dio detalles de las acciones, aunque se prevé que se organice una rueda de prensa para informar sobre los resultados en los que no se descarta una importante detención.

JM