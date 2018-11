La FEU rechaza “tarifazo” y propone tarifa progresiva

De acuerdo a estudios del Instituto Metropolitano de Movilidad, tres cuartas partes de los usuarios del transporte público en Jalisco perciben menos de tres salarios mínimos, por lo que no tienen las condiciones económicas para soportar el “tarifazo” con el que se aumentará a 9.50 pesos el pasaje. Es por ello que la comunidad universitaria propuso en su lugar una tarifa progresiva.

Ésta consistirá en incentivos a través de un esquema de prepago que amortiguarán el gasto en las personas con menos recursos e incluso motivará al segmento de la población que no usa el transporte público a bajarse de su auto, explicó Jesús Antonio Medina Varela, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

“La integración tarifaria quiere decir que en medida que utilices el transporte público puedes acceder a un descuento, como una tarifa progresiva, si utilizas una vez, dos o tres veces, tienes que ser merecedor de un descuento cuando menos el 50% entre rutas distintas”. Y si es la misma ruta empresa, el trasbordar debería ser gratuito.

Héctor Luis del Toro Chávez, investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), explicó que, de acuerdo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Jalisco el 9.3% de la población gana un salario mínimo; el 27.9%, dos; y el 23%, hasta tres salarios mínimos. Esto es, el 63.2% de las personas gana menos de tres salarios mínimos.

Pero de acuerdo a información del Instituto de Información Estadística y Geográfica, el 68% de los jaliscienses gana menos de tres salarios.

Con este antecedente, advirtió, el “tarifazo” es un duro golpe a los bolsillos de los trabajadores al aumentar 36% el pasaje.

Con los siete pesos actuales de tarifa, una persona que utiliza cuatro pasajes al día para ir y venir de su trabajo es de unos 840 pesos mensuales, y eso sin tomar en cuenta a los hijos y la esposa.

“El desembolso de cuatro personas al mes de (tarifa) siete pesos sería de tres mil 136 pesos, y el salario mínimo está ubicado en dos mil 650, quiere decir que el mínimo ni siquiera para el camión”. A 9 pesos, al mes, dijo, se gastarían cuatro mil 32 pesos; y a 9.50, serían cuatro mil 256 pesos para los camiones.

Suman 41 muertes por transporte público en el año

Las pocas mejoras en la calidad del servicio del transporte público son un motivo más al rechazo al aumento tarifario, insistió el líder de la FEU. Ejemplo de ellos son las 41 muertes ocurridas en 2018, quien recordó que en la presente administración suman 280 muertos, 35 de ellos en 2017 y 41 en lo que va del año. Varias de esas víctimas fueron de la comunidad universitaria.

“Bastará recordar que hace apenas semanas un camión arrolló y se llevó la vida de Bárbara, a unos pasos del CUCSH; ese incidente fue la muestra inequívoca de las cosas que están mal con el transporte y el costo inevitable del desdén, la desorganización y la corrupción que ha gobernado al transporte por años”.

De las 280 víctimas en el sexenio, 156 personas fueron peatones, 33 ciclistas y 18 pasajeros del transporte público.

En suma, los hechos viales en los que ha participado el transporte público en este año llegaron a 310 con 848 heridos y 41 muertos. Y en el sexenio ya se registraron cuatro mil 180 incidentes.

“Antes de que la apliquen, necesitamos decirles que no lo vamos a permitir, que no nos han cumplido. Parece que este gobierno, igualito que los anteriores, no ha entendido una premisa simple: mientras el transporte no mejore, mientras nos cueste vidas, mientras no cumpla la ley no puede haber aumento”.

Tarifa progresista

Número de viajes al día 4

Viaje (ida) 9.50

Transbordo (ida) 4.75

Viaje (regreso) 9.50

Transbordo (regreso) 4.75

Total 28.5

Al mes 684

Tarifa normal

Número de viajes al día 4

Viaje (ida) 9.50

Transbordo (ida) 9.50

Viaje (regreso) 9.50

Transbordo (regreso) 9.50

Total 38

Al mes 912

Ahorro con tarifa progresiva 228

NM