Karla Lara, arte pop-hiperrealista

Karla de Lara (Guadalajara, 1972) es una artista mexicana de arte pop, con gran reconocimiento y proyección a nivel internacional hoy día; cuenta con más de 400 exposiciones individuales en 39 países, y participación en las principales Ferias de Arte del mundo como Art Basel y Art Miami.

Se le considera una representante destacada del arte pop hiperrealista; su temática en este rubro es una forma de exacerbación del hiperpop extraído de la industria del entretenimiento y colmado de referencias del imaginario colectivo que se distorsiona para acercarse al realismo sin ser delimitada por él. En sus obras adapta y readapta técnicas para expresar ideales y realidades de su vida cotidiana.

La artista fue la creadora del mural más grande de Jalisco, el cual tiene una superficie de más 400 m2. Lo pintó para celebrar el 30 aniversario de “Expo Guadalajara” y en él plasma los edificios y las esculturas más emblemáticas de la ciudad así como a los artistas y tradiciones que caracterizan a la Perla de Occidente.

También ha destacado en sus participaciones en las Bienales de Florencia 2017 y la de las Naciones de Venecia 2018 (donde se impuso ante cerca de 500 artistas provenientes de todo el mundo ganando el 1er lugar), y en al menos media docena de bienales.

Realizó un mural en el Festival de Cine de Sicilia, en 2018, que reside de manera permanente en el museo de antropología de Mussomeli. Ha encabezado las iniciativas de arte urbano: Rosafest, Mayan Parade e Instrumentos del Alma, para las que convocó a participar a importantes artistas internacionales.

Entre sus coleccionistas cuenta con figuras nacionales e internacionales de la música, el cine, grandes diseñadores y creadores de todo género; además de importantes fundaciones de arte.

Mantiene un “joint venture” artístico con prestigiadas marcas: Grupo AirFrance-KLM, Bentley, Delta y Aeroméxico. Cuenta con una exposición permanente de su obra en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ha realizado por encargo importantes piezas para espacios públicos, entre las que destaca la anexión de su obra “Visiones” al Museo Nacional de Historia, en el Castillo de Chapultepec de la Ciudad de México.

En diciembre de 2021 se convirtió en la primera artista mexicana en subastar NFTs (o Non Fungible Token, un identificador digital único que no puede copiarse, sustituirse o subdividirse, se graba en una cadena y se utiliza para certificar autenticidad y propiedad) en el marco de Art Miami 2021; se trató de una colección de 16 obras únicas creadas por De Lara y presentadas en colaboración con Binance NFT y Art of the World Gallery. Es la primera colección de NFTs subastada por una artista mexicana, bajo el título de “My Digital World”. Posteriormente presentó otra colección de NFT’s en Italia, en su exposición “Anime Intrecciate” en la Palazzina di Caccia di Stupinigi, en Turín, en marzo de este año.

No solamente su manejo de los materiales y su técnica son los elementos que la distinguen; admite que en ocasiones dedica cerca de 12 horas diarias a su trabajo, pues considera la disciplina y el empeño como puntos de partida para el quehacer artístico.

Entre los reconocimientos que ha obtenido se encuentran: el Premio Gaviota “José Luis Cuevas” (a la excelencia en las artes plásticas), el Premio Mundial de Artes Leonardo da Vinci, el Premio Internacional de las Naciones “Tributo a Tiziano”, el Premio Internacional “Raffaello”, otorgado en Florencia, Venecia y Bologna, en Italia. En 2018, recibió un Doctorado Honoris Causa, por el Claustro Doctoral Iberoamericano, en la Cámara de Diputados. Y en 2019, otro doctorado, otorgado por la ONU, en Viena, por sus aportaciones al arte, la cultura y la humanidad. También fue el primer lugar en la Bienal de las Naciones, en Venecia.

