Por los juicios presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Universidad de Guadalajara, el rector general, Ricardo Villanueva, afirmó que “salvaron” al gobernador de Jalisco de cometer un delito.

“Lo que tengo entendido es que nuestro juicio salvó al Ejecutivo del Estado de cometer un delito, que es el de desvío. Lo que la Corte le ordenó es que el dinero tenía que quedar resguardado hasta que no se discuta de fondo el asunto. Lo que tengo entendido es que ya se resguardó, pero no tengo certeza. Si fue así como lo supongo, el delito no se configuró”, detalló Villanueva.

Luego de que el gobernador decidiera quitar 140 millones de pesos etiquetados para la Universidad el año pasado, Villanueva señaló en octubre que podría caer en el delito de desvío de fondos.

Sin embargo, tras aceptar la controversia de la UdeG, la SCJN ordenó al Gobierno del Estado no disponer del dinero hasta que se resolviera el juicio.

“Nuestro propio juicio ante la Corte, salvó al Gobierno del Estado de no cometer un delito porque los forzamos a resguardar el dinero hasta que se resuelva el fondo y espero que en uno o dos meses se esté resolviendo a favor de la Universidad”, expresó.

Añadió que la UdeG comenzará una campaña para pedir el apoyo de la ciudadanía en redes sociales, calcomanías en los autos, entre otros.

“Seguiremos las marchas en cuanto la pandemia lo permita, para seguir exigiendo y defendiendo la autonomía. Seguiremos con la lucha y pidiendo el apoyo a los jaliscienses”, afirmó.

Además, aseguró que continuarán pidiendo diálogo con el gobernador y acudirá a las citas que le pidan, sin embargo también seguirán por la vía jurídica.

“Para pelear se necesitan dos y la Universidad no quiere pelear, solo está defendiendo lo que nos corresponde y cuantas veces nos ha citado el gobernador, el secretario de gobierno o Juan Partida (secretario de Hacienda) yo he estado. El diálogo por parte de la Universidad siempre, quien ha roto el diálogo es en Casa Jalisco, el que nos dejó de hablar fue él”, agregó.

