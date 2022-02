Jalisco refuerza seguridad en límites con Michoacán tras masacre; piden tener calma

Luego de que se diera a conocer que ayer por la tarde, sicarios sacaron de un funeral que se llevaba a cabo en San José de Gracia, Michoacán, a al menos 17 personas, y las asesinó, el gobernador de Jalisco anunció que ya se reforzó la seguridad en los límites con aquella entidad.

Lo anterior, dijo, se acordó durante la reunión de la mesa de seguridad, y que, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, y la Policía del Estado, se aumentó la presencia de autoridades en la frontera con Michoacán "por la cercanía que tiene particularmente con el municipio de Mazamitla", dijo el gobernador.

"Quiero decirles que la presencia se ha reforzado, que no hay ningún riesgo identificado para la población civil, que a los habitantes, a los ciudadanos de Mazamitla, de Concepción de Buenos Aires, de La Manzanilla, les decimos que hay que estar tranquilos, seguir con nuestras actividades normales, hay una coordinación efectiva con las autoridades de Michoacán", expresó el mandatario a través de un video compartido en sus redes sociales.

El gobernador dijo también que ayer por la mañana sostuvo comunicación con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para decirle que cuenta con las autoridades jaliscienses.

"Vamos a mantener informada a la población, pero sí me parece fundamental que todos entendamos que ante hechos tan lamentables y terribles como los que vimos en este estado vecino, nosotros tenemos que seguir con nuestra ruta, mantener presencia, estar atentos, y sobre todo no caer en la tentación del miedo, o de tomar medidas que en este momento no son necesarias. Hay que seguir con nuestras actividades normales", insistió el gobernador de Jalisco.

Por la mañana el ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires, en Jalisco, que se encuentra a unos 35 kilómetros de San José de Gracia, emitió una recomendación a su población para resguardarse en sus hogares y evitar salir del municipio "ante la violencia que viven zonas de Michoacán aledañas".

FACEBOOK / Ayuntamiento de Concepción de Buenos Aires 2021-2024

"Debido a las circunstancias y sucesos ocurridos en los alrededores del municipio, hacemos llegar el comunicado y sugerencia de realizar por seguridad de todos, un resguardo en nuestros hogares y evitar salir del municipio si no es necesario", señaló el comunicado que fue compartido a través de su cuenta oficial de Facebook, aunque más tarde la publicación fue eliminada.

