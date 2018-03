Jalisco participará en semana nacional de vacunación antirrábica

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) anunció la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina del 11 al 17 de marzo, cuyo lema este año es "Si la rabia quieres evitar, a tu perro y gato debes vacunar. Sé responsable contigo y tu comunicad".



En un comunicado, la coordinadora del Estatal del Programa de Zoonosis de la SSJ, Daniela Ramos Ruvalcaba, explicó que la rabia es una enfermedad viral, zoonótica y mortal.

"Zoonótica quiere decir que los animales vertebrados la transmiten al hombre, de ahí la importancia de vacunar perros y gatos a partir del mes de edad, a los tres meses y cada año a lo largo de toda su vida", recalcó Ramos Ruvalcaba.

Informó que la meta para este año es de 984 mil 49 dosis a aplicar, aunque detalló que tan sólo para la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina se pretenden suministrar 787 mil 239 dosis.

Ramos Ruvalcaba enfatizó que los únicos animales que en esta campaña no se van a vacunar son aquellos que estén enfermos, decaídos, que hayan vomitado, que no coman y los que no tengan dueños.

La funcionaria mencionó que los voluntarios que forman parte de la campaña tendrán una identificación con nombre y fotografía, firmada por la Región Sanitaria que les corresponde. Además, hizo hincapié en que todos los servicios que se ofrecerán serán gratuitos, por lo que invitó a la población a que denuncie cualquier cobro.

Por su parte, el jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis, Aarón Medina Sánchez, destacó la importancia de la tenencia responsable de la mascota, ya que esto trae muchos beneficios para la comunidad.

Dijo que la tenencia responsable implica estar al pendiente de la salud integral de la mascota, es decir, vacunarla, llevar por lo menos tres veces al año al veterinario, así como atender sus necesidades físicas, afectivas y alimentarias.

Exhortó a la población a que acudan a los centros de salud a vacunar a sus perros y gatos, y no esperan a que las brigadas lleguen a las casas pues la responsabilidad primaria de vacunar a los animales es de los dueños.

