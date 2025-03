Jalisco lidera en trasplantes de riñón

Familiares y amigos en Jalisco están dispuestos a donar un órgano para dar vida a un ser querido. En esta cultura de donación, el estado es líder nacional, pues el año pasado se realizaron 419 trasplantes de riñón de donante vivo, según el Centro Nacional de Trasplantes. Desde 2019, la entidad mantiene esta posición y está por encima de Ciudad de México, Coahuila, Puebla y Veracruz.

Adriana, una de las beneficiarias, fue diagnosticada con insuficiencia renal a los 16 años y recibió un trasplante en diciembre pasado. A tres meses, su organismo aceptó el órgano. Con disciplina sigue el tratamiento y cuidados posteriores que le recomendaron en la Unidad de Trasplantes del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde”.

Ella estuvo en lista de espera cuatro años y medio. Aunque contó con el apoyo de su familia y algunos amigos, hubo días en los que no quería levantarse. Se sentía decaída y sin fuerzas para acudir a sus hemodiálisis o ir a la escuela. Pero un día recibió la llamada. Estaba en una clase de baile, un hobbie que ha retomado, cuando marcaron a su celular. De seis posibles candidatos, ella fue la elegida.

“Fue en la madrugada. Entro al consultorio y me dice el doctor: ‘Tenemos los resultados’. Y yo los veo, pero obviamente no entiendo. Me le quedo viendo y me dice: ‘Muchas felicidades, Adriana, tienes tu trasplante, te vamos a internar, entras a cirugía en unas horas’. Me quedé en shock. Salí corriendo con mis papás afuera de la unidad”.

Si bien en Jalisco aún hay cinco mil 853 personas en lista de espera, Héctor Raúl Pérez Gómez, secretario de Salud, reconoció que el estado es receptor de pacientes con problemas renales gracias a la capacidad y al personal de salud. De ese total, dos mil personas son originarias de Michoacán, Colima y Nayarit.

“Jalisco tiene infraestructura, profesionales de la salud, programas muy exitosos en sus instituciones para llevar a cabo terapias sustitutivas, específicamente trasplantes renales. Quien no tiene esos elementos, no enlista pacientes. Ojalá los programas de trasplantes (de otros estados) fueran igual de exitosos como en Jalisco”.

Otro paciente que espera un riñón es Luis Fernando. Ha estado en lista de espera desde hace 13 años, pero no pierde la esperanza de que, como Adriana, algún día reciba la llamada que anhela. Aunque pensó en rendirse, tras conocer a su novia recuperó las ganas de vivir, hacer planes y cumplir 50 años. “Vuelves a hacer planes, a volver a pensar en un futuro”.

Para Julio Ramos, director del Centro del Riñón Guadalajara, Jalisco se ha convertido en referente nacional en estos trasplantes ante el problema de salud pública que representa este padecimiento.

“Somos el estado a nivel nacional con mayor necesidad y demanda de pacientes con enfermedad renal y que requieren un trasplante. Tenemos una alta incidencia de turismo médico en enfermedad renal, porque el estado ha tenido la experiencia clínica para manejar a muchos pacientes y esa necesidad nos demanda a atender no sólo gente de nuestra entidad, sino también de otras ciudades”.

Entre los estados con más trasplantes renales de donante fallecido, Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco fueron los principales durante el año pasado.

EL INFORMADOR/L. Martínez

Ocho de cada 10 casos en el país, sin diagnosticar

La enfermedad renal crónica es un padecimiento que actualmente afecta al 12% de la población en México, pero cerca del 80% de los casos está sin diagnosticar, lo que puede derivar en complicaciones e incluso la muerte, advirtió Alexandra Arias Mendoza, jefa del Departamento de Urgencias y de la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”.

En el marco del Día Mundial del Riñón, la especialista señaló que esta enfermedad ha crecido en los últimos años en México, especialmente por complicaciones de otras enfermedades como la diabetes. “Esa es la principal complicación”, especificó.

En México, el porcentaje de la población que vive con diabetes es alto, pues hasta el 2022 se estimaba que el 14% de los mexicanos mayores de 18 años tenía este padecimiento.

La experta señaló que, de la población diabética, se estima que entre el 40 y 45% de los pacientes van a tener algún daño renal y de estos, entre 10 y 12% van a necesitar una terapia de reemplazo renal que puede ser diálisis o trasplante.

“Y se estima que posiblemente en el 2045 vayamos a tener 783 millones de personas a nivel con diabetes, y por ende, se tendrán todas las complicaciones”, advirtió.

La enfermedad renal crónica requiere obligadamente un trasplante de órgano. EL INFORMADOR/Archivo

LUIS FERNANDO, UNA DÉCADA DE ESPERA

“Si llego a los 50, genial; si no, luché por hacerlo”

Luis Fernando fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica degenerativa a los 15 años. Al principio, durante la etapa de negación, empleó tratamientos naturales, pero conforme fue empeorando su condición pasó por alfacetoanálogos, dietas rigurosas y diálisis peritonial, hasta que desde hace ocho años recibe hemodiálisis tres días a la semana por cerca de cuatro horas en cada sesión.

Ahora, mientras su vista se pierde en sus planes a futuro, sólo espera recibir un órgano luego de 13 años de espera.

Pausa un momento. Toma aire, se limpia las lágrimas. Se acomoda los lentes, casi empañados, y recuerda que tras 10 años en lista de espera pensó en rendirse. Solía preguntar regularmente sobre el estado de su aplicación. Su nombre no aparecía ni entre los primeros 100 lugares. Tampoco lograba encontrar trabajo, pues al enterarse de su padecimiento preferían terminar su proceso de contratación.

Estudió biotecnología y cuenta con una maestría en biotecnología médica farmacéutica; sin embargo, a la fecha, aún no ha encontrado trabajo en esta área.

“Después de un tiempo dejas de preguntar. Conmigo fue después de los 10 años cuando dejó de ser opción y mi prioridad fue darlo todo y seguir mi vida normal, buscar una rutina y volver a encontrar el amor por la vida”.

Y en ese afán de seguir con su vida es que conoció a su novia, Beatriz, quien ha sido uno de sus pilares para continuar y, por qué no, hacer planes a futuro, pensar en emprender al lado de su hermano y ayudar a más personas que sufren la misma enfermedad.

Con Beatriz regresaron los sueños, metas y aspiraciones. Dejó de “vivir al día” para volver a pensar en los próximos 10, 15, 20 años y sus ojos, ya sea por las lágrimas o por amor, brillaron. Incluso, más risueño, hasta suelta un par de bromas sobre la muerte.

“Quizá yo no llegue a los 50 años, pero haré planes para los 50. Si llego, genial; si no, luché por hacerlo. Esto sí cambia mucho tu estado de ánimo en una enfermedad que, como su nombre lo dice, es degenerativa e irreversible”, comparte.

Como Luis Fernando, en Jalisco hay cinco mil 853 pacientes en lista de espera por un riñón; es decir, nueve de cada 10 personas que esperan algún órgano o tejido, de acuerdo con datos del Centro de Trasplantes de Órganos y Tejidos del Estado de Jalisco (CETRAJAL).

A nivel nacional la lista de espera por un riñón es de 15 mil 811 personas. En tanto, durante 2024 en el estado se realizaron mil 077 trasplantes, de los cuales 527 fueron de riñón. Así, Jalisco tiene más de la tercera parte de pacientes en lista de espera en el país.