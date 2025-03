¿Cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse de un golpe de calor?

La temporada de calor inicia regularmente a finales de marzo y suele extenderse hasta mayo, justo antes de que lleguen las lluvias, sin embargo, en algunas partes de México ya comienzan a sentirse las altas temperaturas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de este viernes, la onda de calor persistirá en Morelos; Hidalgo; Veracruz; Tabasco; el norte, centro y sur de San Luis Potosí; suroeste, sur y sureste de Jalisco, entre otras entidades.

Para esta noche se pronostican #Vientos fuertes a intensos con posibles #Tolvaneras en los estados de la mesa del Norte y mesa Central.



Toda la información en ⬇️https://t.co/Ge04pXTgK4 pic.twitter.com/imt8gjQG4g — CONAGUA Clima (@conagua_clima) March 15, 2025

Por ello, aquí te compartimos todo lo que necesitas saber sobre el golpe de calor para que puedas tomar tus precauciones y conocer cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse.

Causas y síntomas del golpe de calor

El golpe de calor ocurre cuando la temperatura corporal aumenta rápidamente, alcanzando los 40ºC o más, es más común durante los meses de verano, cuando el sol es más fuerte y las temperaturas elevadas.

Las principales causas que pueden llevar a sufrir un golpe de calor en días calurosos incluyen:

Realizar ejercicio físico intenso.

Permanecer por largos períodos en ambientes con altas temperaturas.

Usar ropa excesiva.

Consumo de alcohol (que afecta la regulación del cuerpo).

Deshidratación por no beber suficiente agua.

Falta de aire acondicionado.

Algunos medicamentos que alteran la capacidad del cuerpo para mantenerse hidratado y responder al calor.

Uso de estimulantes legales o ilegales.

La edad también influye como un factor de riesgo, puesto que los niños y las personas mayores de 65 años son más susceptibles, por lo que deben tomar mayores precauciones frente al calor.

Durante un golpe de calor, las señales más comunes que se presentan son las siguientes:

Fiebre

Sudoración excesiva

Pulso y respiración acelerados

Náuseas

Vómitos

Dolor de cabeza

Confusión

Dificultades para hablar

Piel enrojecida

En situaciones más graves, se pueden experimentar desmayos o incluso convulsiones.

¿Cuánto tiempo tarda una persona en recuperarse de un golpe de calor?

Si los síntomas no mejoran después de recibir atención, es necesario llamar a urgencias, normalmente, un golpe de calor no dura más de 6 horas. Si se extiende más allá de ese tiempo, puede causar daños graves, si no se trata, la condición puede prolongarse hasta 24 horas y, en casos extremos, llevar a la muerte.

La prevención es clave, ya que cualquier persona puede sufrir un golpe de calor, incluso sin hacer un esfuerzo físico extremo o tener condiciones preexistentes, por lo general, las mejores recomendaciones son evitar salir durante las horas de mayor calor, buscar sombra, evitar actividades intensas, y mantenerse hidratado con agua de forma regular.

