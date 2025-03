Un tema cada vez más recurrente en la salud mental de las personas en la ansiedad.

Según el estudio “Diferencias de género en los trastornos de ansiedad: prevalencia, evolución de la enfermedad, comorbilidad y carga de enfermedad”, las mujeres tienen el doble de probabilidades de presentar algún trastorno de ansiedad que los hombres. Al menos 1 de cada 3 mujeres experimentará algún trastorno de ansiedad durante su vida .

Esto se debe a diferentes factores que siguen siendo examinados.

Como por ejemplo, la mujer crece con una presión mayor a cumplir ciertos estereotipos físicos y de comportamiento, lo que les provoca más presión social.

Otro estudio denominado “Las mujeres son más ansiosas que los hombres: una perspectiva metacognitiva”, encontró que un factor que puede contribuir a que la mujer tienda más a la ansiedad que los hombres es sus creencias con relación a "no puedo controlar el preocuparme tanto" y al mismo tiempo "debo evitar preocuparme".

La psicóloga Faby Cuevas señala que “si recordamos que los trastornos de ansiedad muchas veces vienen como consecuencia de haber sufrido algún tipo de abuso físico o sexual, y si consideramos que al menos 1 de cada 9 niñas sufre algún tipo de abuso comparado a 1 de cada 20 niños, por supuesto que podríamos sospechar que el que las mujeres tengamos más ansiedad también puede deberse a eso”.

Agregó que “otro factor que puede contribuir es que la mujer tiende a ser más empática que el hombre. Y como sabemos, a veces la empatía nos lleva a percibir los estados emocionales de los demás, a que ‘nos duela’ lo que le duele al otro, conllevando tanto a la carga emocional en nosotras como a la sensación de ‘tengo que hacer algo al respecto’, con lo cual podemos caer en el error de sobrecargarnos de cosas y olvidarnos de nuestro autocuidado”.

Y por supuesto, señala la especialista, "no podemos dejar pasar por alto la parte de fluctuaciones hormonales, que tienen que ver con cambios en nuestro cerebro, como ya está más que visto que sucede durante la adolescencia y la menopausia, y cada 28 días del mes, nuestro estado emocional y mental tiene todo que ver con nuestro equilibrio hormonal".

“Además, claro, de las presiones sociales que nos llevan a cumplir ciertos estereotipos, la desigualdad en oportunidades laborales, compensación económica y carga de labores en la casa”.

También se ha visto que los hombres tienden a lidiar con el estrés y sus emociones de manera diferente que las mujeres. Las mujeres tendemos a buscar con quien hablar, los hombres a veces solo necesitan un partido de futbol con los amigos. Y en general, los hombres tienden a tomar el tiempo que necesitan para ellos mismos, en comparación a las mujeres. (esto ya es mi opinión).

La psicóloga Faby Cuevas recuerda lo que se puede hacer para que ser mujer deje de ser un factor que aumenta la probabilidad de tener ansiedad:

1. Date el tiempo para procesar las experiencias de trauma, de abuso, de violencia e injusticia. No porque ya pasó el tiempo, ya pasó la experiencia. Tu cuerpo lleva la cuenta, tiene memoria, y muchas veces la ansiedad que sientes es por el sistema nervioso que sigue en alerta. Para esto hay que buscar apoyo profesional.

2. Reparte la carga mental, laboral, económica, de cuidado de los hijos, escolar. No tienes que poder con todo tu sola, no tienes que ser fuerte siempre, puedes pedir ayuda.

3. Date tiempo para ti, aunque sientas que no tienes tiempo para tu persona. Hazle como ellos, simplemente ve a jugar algo con unas amigas, descansa, sal a distraerte, a pasear, a tener tus tiempos de autocuidado y de disfrute.

4. Haz lo posible por regular tus hormonas.

5. Asiste a tu médico de confianza, no aplaces tus revisiones. Se ha visto que el hombre tiende a buscar apoyo médico más fácil que la mujer. Ocúpate de ti como si te estuvieras ocupando de los demás.

6. Juega, diviértete, aprende un hobbie nuevo, haz algo que "no sea productivo", aunque sea por 5 minutos, ya luego regresas a generar, resolver, cargar, alimentar y nutrir a los demás.

7. No permitas las injusticias por ser mujer, asesórate y pide apoyo legal en caso de ser necesario. Mereces las mismas prestaciones, retribuciones, permisos y oportunidades que todas y todos los demás.

8. Sé más compasiva contigo misma, no te exijas estar siempre en control, no te exijas no preocuparte y mejor aprende a canalizar tus emociones y aceptarte tal y como eres.

9. Rodéate de personas que se ganen tu confianza, de hombres que te respeten y te traten bien, mujeres que no compitan o se comparen, familiares que no te critiquen ni te exijan, busca y encuentra esa tribu o personas que confíen en ti, te animen y te quieran por quien eres y no por tus logros o por cumplir con una imagen de todopoderosa y perfección.

10. Disfruta de ser mujer, con lo que eso signifique para ti. Encuentra tu propio significado, constrúyete a ti misma con lo que te brinda placer y satisfacción. Aprovecha tu fuerza, empatía y sensibilidad para algo que te haga bien a ti también.

