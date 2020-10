Jalisco impulsará consulta pública sobre continuidad en el pacto federal

El Gobierno de Jalisco impulsará una consulta pública para preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo con permanecer el pacto federal, adelantó el gobernador. Luego de la respuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al posicionamiento que hicieron gobernadores de la Alianza Federalista en defensa del presupuesto, el titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que le tomará la palabra al Presidente y consultarán directamente a los ciudadanos sobre el tema.

“En Jalisco le tomamos la palabra, en Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer la consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El Presidente dice que hay que preguntarle a la gente, comparto su opinión; vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos”, expuso.

Añadió que junto con el equipo jurídico de la administración estatal definirán los pasos a seguir para echar andar la organización de la eventual consulta.

Tras el posicionamiento de los gobernadores de la Alianza Federalista, el Presidente afirmó que hay un trasfondo electoral y descartó reunirse con los inconformes. Aseveró que no hay posibilidades de romper el pacto federal pues, entre otras cosas, se requiere una reforma constitucional.

López Obrador pidió a los gobernadores que si tienen vocación democrática les pregunten a los ciudadanos de los Estados que gobiernan.

El Gobernador de Jalisco sostuvo que la negativa al diálogo daña la investidura presidencial.

“Reunirse con los gobernadores no le quita nada, no lo hace menos presidente. Me parece que negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial”, agregó.

NR