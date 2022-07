Jalisco Talent Land 2022: Sueña Katya Echazarreta con llevar a más mexicanos al espacio

Katya Echazarreta, la primera mexicana en ir al espacio, anunció que trabajará en varias iniciativas con el Congreso del Estado de Jalisco y el Gobierno federal para lograr que más mexicanos vayan al espacio.

En rueda de prensa luego de su participación en Talent Land, la ingeniera eléctrica jalisciense que fue al espacio el pasado 4 de junio, explicó que ya está analizando las iniciativas en las que va a trabajar.

“Una de las razones por las que estoy aquí trabajando tanto en México es porque quiero involucrarme en varias iniciativas como el gobierno, para mí no es suficiente que inspiremos a las personas, claro que sí es increíble eso, pero si no estamos ayudando a crear esas oportunidades para los mexicanos, entonces de qué sirve, así que he estado trabajando con el Congreso de Jalisco para crear algunas iniciativas”, comentó.

Agregó que también se reunió con el canciller, Marcelo Ebrard, con quien ya se tienen varios planes y próximamente se reunirá con el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“También con esa meta de que apoyemos a los estudiantes, apoyemos a los científicos a que hagamos cosas reales”, agregó.

Katya Echazarreta es la primera mexicana en viajar al espacio al participar en la misión NS-21 de Blue Origin. Es embajadora de la organización Space for Humanity (S4H), una organización que busca llevar gente común al espacio para experimentar el llamado “efecto perspectiva”.

JM