Jaliscienses regalan caretas contra COVID-19 a personal de salud

Cubrebocas, gel antibacterial y caretas son algunos de los insumos que requieren el personal de salud para tratar a los pacientes infectados con COVID-19. Sin embargo, desde hace unos días en Jalisco el mismo personal ha manifestado la falta de ellos.

Ante tal situación, Francisco Ortíz cambió su negocio de ortopedia por un centro para fabricar y regalar caretas al personal de salud que lo necesita: desde enfermeras y médicos hasta quienes se encargan de la limpieza en los hospitales públicos.

En “Vital care, cuidados de salud”, una tienda de Avenida La Paz, Francisco normalmente vende artículos de ortopedia: negocio señalado como esencial en el decreto de cierre por COVID-19 por ser de la salud.

Sin embargo, hace 22 días que no vendía mucho, pero sí llegaban personas a preguntar por las caretas. Y, aunque en un principio no contaba con ellas, comenzó a fabricar para venderlas. Pero luego de ver que el personal no tiene el material, junto con su esposa e hijos decidió regalar 50 caretas para los trabajadores de la salud que lo necesitan.

“Me da mucho pesar (saber) que la gente (médicos, enfermeras, camilleros) está en un primer frente y se pueden infectar”, señaló.

Para hacerlo saber, y que quienes lo necesitaran pasaran por ellas, lo publicó en Facebook, donde además de recibir halagos por su acción también recibió donativos para poder regalar más. Con ello llegaron a 70.

Francisco pidió, como requisito para recibir una, trabajar en alguna clínica u hospital del sector público y llevar su identificación de trabajo. Aunque, por la dificultad que pueden presentar quienes lo requieran para acudir al lugar, indicó que puede ir una sola persona llevando la credencial del resto.

Este viernes comenzó a regalarlas, sin embargo sobraron 40 por lo que continuará el lunes de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Además, adelantó que a quienes no alcancen alguna de las caretas regaladas, les darán mejor precio si la necesitan. Pero también, si siguen faltando insumos regalará 50 más.

DATO

La tienda “Vital Care”, donde se estarán entregando las caretas, se ubica en Avenida La Paz #1576. Este lunes se encontrarán de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 a 7:00 p.m.

