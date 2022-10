Ipejal: Prometen diputados que no habrá “madruguete” en reforma al organismo

En la apertura de las mesas de revisión para una reforma al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal), el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, reiteró que la intención del ejercicio es escuchar a trabajadores y jubilados para que basados en sus propuestas definir si habrá o no una modificación a la legislación; pidió revisar el asunto al margen de cuestiones políticas o intereses de grupo.

“Vamos a trabajar juntos en estas mesas, dejemos a un lado cualquier tema de oportunismo político y mejor pongámonos a trabajar. Si hay oportunidades de reforma la sacaremos juntos y si no también. Si al final de las mesas tenemos que informar que no hubo condiciones para una reforma así lo haremos, pero no sin antes agotar el diálogo”, dijo.

El diputado priista Julio Covarrubias, señaló que los legisladores no pueden ser omisos de la realidad que existe en el sistema de jubilación y precisó que el reto es darle viabilidad sin cargarle la mano a los trabajadores.

En su intervención, la diputada emecista Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión legislativa de desarrollo económico; comentó que la intención es fortalecer al Ipejal abonando a que sea más eficiente y transparente. Por su parte, la diputada priista Hortensia Noroña afirmó que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad de buscar favorecer a los trabajadores y jubilados. La coordinadora de la fracción de Hagamos, Mara Robles Villaseñor, comentó que su compromiso es reforzar la transparencia en el uso de los recursos de los trabajadores y que no se utilicen como la caja chica del gobierno estatal, también que se incremente la representación de los trabajadores en el consejo directivo del Instituto.

Para participar en la mesa se inscribieron 107 sindicatos y estuvieron presentes representantes de 84, además de diez federaciones de las que acudieron siete y se sumaron dos colectivos. Las mesas de análisis continuarán la próxima semana.

JM