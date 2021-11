Investigación del asesinato de Aristóteles Sandoval sigue abierta: Fiscal estatal

Aunque el gobernador de Jalisco afirmó hace unos días que el caso del asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval está resuelto, el fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, negó que se pretenda dar carpetazo al tema y dijo que sigue abierta la carpeta de investigación.

"No estamos a ciegas, hay una teoría del caso probada, la teoría del caso está sustentada y la carpeta está abierta"

Cuestionado sobre el tema por la diputada priista Hortensia Noroña Quezada, durante la glosa del tercer informe de gobierno, el titular de la Fiscalía argumentó que al hacer referencia de que ya estaba aclarado no fue con el ánimo de evadir la responsabilidad y dijo que siguen con las investigaciones.

“La carpeta no está cerrada y no se va a cerrar, en efecto va a ayudar mucho que puedan localizarse las personas que tienen orden de aprehensión porque de ahí podrían salir algunos datos que nos permitan pasar a otra etapa. No estamos a ciegas, hay una teoría del caso probada, la teoría del caso está sustentada y la carpeta está abierta”, argumentó.

Sobre el caso del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de presunto abuso de una menor, el fiscal comentó que se requieren reformas para incluir en la legislación estatal el procedimiento de desafuero que fue derogado tras la reforma, que la Suprema Corte invalidó, que intentó quitar el fuero a los juzgadores.

En su turno el diputado de Hagamos, Enrique Velázquez González, recordó que sigue impune el asesinato del ex diputado Saúl Galindo.

Funcionarios presumen avances en seguridad; diputados piden autocrítica

Durante la glosa del tercer informe de gobierno en el Congreso de Jalisco, el coordinador del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, destacó reducción en delitos y una baja en la percepción de inseguridad. También presumió avances en la capacitación y mejoras salariales de elementos policiacos.

Apuntó como retos pendientes los homicidios dolosos, feminicidios y la desaparición de personas; subrayó que en lo que va de la administración estatal han localizado 10 mil 73 desaparecidos, ocho mil 424 con vida. Dijo que están pendientes de localizar diez mil 777 personas desaparecidas de 1995 a septiembre pasado.

En su intervención la diputada priista, Hortensia Noroña, cuestionó las “cifras alegres” presentadas por el coordinador. La presidenta de la fracción panista, Claudia Murguía Torres, cuestionó que pese a tener órdenes de protección dos mujeres fueron asesinadas; lamentó que la fallas en las autoridades contaron esas vidas. El diputado de Hagamos, Enrique Velázquez, también pidió a los funcionarios tener autocritica y reconocer que actualmente hay territorios controlados por la delincuencia.

En su réplica el coordinador del gabinete de seguridad, Ricardo Sánchez, sostuvo que el tema de la percepción de inseguridad una deuda pendiente con la gente. El fiscal Gerardo Octavio Solís, aseveró que es crítico con su labor y se hacen revisiones en su equipo de trabajo.

JM