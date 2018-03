Instan a la creación de una nueva empresa de transporte público

La Federación General de Trabajadores del Estado y sus municipios, en conjunto con el Centro Jalisciense de Apoyo al Adulto Mayor, el Frente de Resistencia de Comerciantes y la agrupación 'Ayotzinapa somos Todos', presentaron esta mañana un posicionamiento para manifestar sus inconformidades en torno al paro camionero llevado a cabo este jueves y viernes en la Zona Metropolitana de Guadalajara.



Entre las peticiones, las organizaciones instaron a la creación de una nueva empresa de transporte público, que cumpla con los estándares de calidad y eficacia pues el Estado no puede dejar todo en manos de particulares, según señalaron.



Otro de los puntos solicitados menciona que antes de considerar cualquier tipo de aumento a la tarifa debe garantizarse que se cumplan todas las normas para su funcionamiento pues aseguran que el modelo de Ruta-Empresa no ha logrado mejorar el servicio ni las condiciones de los trabajadores y sólo beneficia intereses de los particulares.



Además, se establece que es necesario hacer pública la auditoría realizada a la empresa Sistecozome para conocer los motivos de su extinción y se sancione a los responsables ya que consideran que el Gobierno fue incapaz de administrar un transporte público eficiente.



El documento sería entregado al Congreso del Estado, sin embargo este no fue recibido debido a la falta de una firma, correspondiente a uno de los representantes de las agrupaciones que suscribieron las peticiones.



Además, durante la rueda de prensa llevada a cabo este viernes en la Plaza Liberación, dichas organizaciones llamaron a realizar una asamblea informativa a manera de manifestación, el próximo domingo a las 11:00 horas en la Glorieta de los Niños Héroes para exigir al Gobierno un cambio al modelo del transporte público.

JA