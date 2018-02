Industriales de Jalisco reconocen a EL INFORMADOR

El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ) reconoció a EL INFORMADOR por sus 100 años de historia, dentro del segundo informe de actividades de su coordinador Daniel Curiel.

"Es un reconocimiento también de EL INFORMADOR para el CCIJ, porque hemos sido parte desde su fundación en 1966, y su refundación en 1977", comentó Carlos Álvarez Del Castillo Gregory, Editor-Director.

El reconocimiento fue entregado por el CCIJ, el gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval, y Manuel Herrera Vega, titular de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Danie Curiel alabó la labor periodística de EL INFORMADOR, "es una empresa que ya va para la cuarta generación, centenaria, un orgullo para los jaliscienses, y que se ha preocupado por informar e informar bien".

Por su parte, Álvarez Del Castillo destacó la cobertura que el medio ha realizado del sector industrial jalisciense, y aseguró que hacia futuro se seguirá dando seguimiento a las actividades del CCIJ y sus agremiados.

"Para que nos vaya bien, necesitamos una industria pujante, ya que es donde está la base de muchos empleos y bienestar", mencionó.

Gobernador pide evitar guerra sucia en campañas

Durante el segundo informe de Daniel Curiel, titular de CCIJ, Aristóteles Sandoval pidió que las campañas electorales se celebren sin recurrir a guerra sucia, ataques, odio o rencor, y se privilegien las propuestas viables para ganar el voto de los ciudadanos.

"No a la guerra sucia, la mentira, la intimidación, ni a las fake news, porque en la mentira no hay democracia, hay división. En la calumnia no hay contraste, hay resentimiento. Nuestra sociedad merece más que una campaña de insultos y descalificaciones", mencionó.

En su informe, Daniel Curiel destaco los temas del aeropuerto y la movilidad como prioritarios para afrontar y solucionar, además de invertir en infraestructura y apoyar planes educativos que incluyan el inglés y las matemáticas.

"Necesitamos planes de movilidad a largo plazo, inversión en infraestructura, donde estamos atrasados en comparación con otros estados, necesitamos apostar al transporte público", comentó el coordinador del CCIJ

OA