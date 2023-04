La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) informó que actualmente combaten un nuevo incendio forestal en el Área Natural Protegida del Bosque La Primavera, en el paraje El Poleo/Campamento Baeza, en Tala.

El gobernador de Jalisco a través de sus redes sociales informó que brigadistas combaten el nuevo incendio con el helicóptero de Witari de la Semadet.

“En estos momentos, casi 70 bomberas y bomberos forestales, con apoyo aéreo de Witari, combaten un nuevo incendio forestal en el paraje El Poleo, dentro del ANP Bosque La Primavera”, explicó en un post en redes sociales.

“La temporada de estiaje, año con año, ha sido más dura, pero estamos mejor preparados que nunca para defender nuestro capital ambiental de los incendios, que antes duraban mucho más”, agregó.

Además el ejecutivo estatal aseguró que "donde hoy hay fuego en las Área Naturales Protegidas, mañana habrá más árboles".

Al corte de las 16:00 horas, la Secretaría reportó controlado el incendio forestal en el paraje Villa Felicidad - La Tecomata, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de La Primavera, en el municipio de Tala. Participaron casi 200 brigadistas.

Además, informó de otros cinco incendios activos, un incendio controlado y uno más extinguido.

¿Dónde están los incendios activos?

En Zapopan se atiende otro incendio forestal en el paraje San Juan de los Arcos por parte de nueve elementos de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco.

En el mismo municipio está el incendio forestal en Cañadas de la Barranca, atendido por 108 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Zapopan y Guadalajara, así como del Gobierno de Zapopan y apoyo de las aeronaves Tláloc y Zeus de dichos municipios.

Finalmente en el interior del Estado se encuentran activos incendios en El Tuitán, municipio de Tequila; El Gavilán en Bolaños, y en Planta Tratadora de Talpa de Allende.

El incendio forestal extinguido fue en el predio El Colorín, dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) La Primavera, Zapopan, el cual fue atendido por elementos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Mientras que el incendio que se reporta como controlado, se ubica en el predio Jacal de Piedra, también en Zapopan, el cual fue atendido por bomberas y bomberos forestales de la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco y la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan (UMPCyBZ).

El Gobierno del Estado hizo un llamado a las y los jaliscienses para prevenir incendios forestales y en caso de detectarlos, deben reportar inmediatamente al teléfono 36 36 82 52 (Centro Estatal de Manejo del Fuego) / 800 737 00 00 / 911. El seguimiento al combate de los incendios se puede consultar en la cuenta de Twitter @SemadetJal.

Se hace un exhorto a no encender fogatas, no dejar residuos en áreas naturales ni en las inmediaciones de zonas boscosas, no tirar nunca colillas de cigarro, evitar en todo momento el uso del fuego no controlado y respetar los reglamentos internos en caso de visitar las distintas Áreas Naturales Protegidas (ANP) del Estado.

Incendio Villa Felicidad-La Tecomata

La Semadet detalló que para lograr su control, trabajaron 197 bomberas y bomberos forestales de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCyBJ), la Conafor, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Tala y Tlajomulco de Zúñiga, la Comisaría de la Policía de Zapopan, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Bosque La Primavera, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Región Valles (JIMAV), la Organización No Gubernamental (ONG) Selva Negra y voluntarios capacitados, así como el apoyo aéreo de Witari de la Secretaría de Medio Ambiente Jalisco y Halcón de Zapopan.

“En este momento se continuará trabajando en el enfriamiento y extinción del mismo”.