Inauguran primera sede del Instituto Municipal de las Juventudes en Zapopan

Esta tarde se inauguró la primera sede del Instituto Municipal de las Juventudes en Zapopan, un espacio en donde se realizarán actividades físicas, artísticas, culturales y de emprendimiento para impulsar el desarrollo de los jóvenes y de la comunidad.

"Es la primera vez que hay una sede para el Instituto de las Juventudes. Esta es su casa y yo quiero decirles que aquí van a empezar a trabajar, a lograr sus sueños, no tengo la menor duda. Y miren, este espacio no lo había yo descubierto hasta que un día Valeria se acercó conmigo y me dijo: 'Oye, aquí hay un lugar en Tabachines donde podemos empezar a remodelarlo. Ya les autoricé más recurso'", dijo Juan José Frangie, presidente municipal de Zapopan.

En centro está ubicado en avenida de los Tabachines, en la colonia Tabachines, en el edificio que anteriormente era la Biblioteca Municipal. Aquí se ofrecerán talleres de educación sexual y se pueden realizar pruebas de enfermedades de transmisión sexual. También habrá actividades de rap y ajedrez.

"Vamos a ir viendo cómo se va transformando. Poco a poco esta casa va a ir convirtiéndose en el ícono de las juventudes de Zapopan y, por qué no, de todo el Estado", comentó María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad del Ayuntamiento.

Esta sede se une a los programas de Mi Primera Chamba y Zapopan Bilingüe que ha impulsado el Gobierno municipal para el cuidado de los jóvenes. El alcalde agregó que en este lugar podrán abrir su propio negocio o, si son artistas, pueden realizar sus proyectos.

"Tenemos mucho trabajo por delante en este espacio que estamos inaugurando. Ahora es solamente el inicio de seguramente cosas maravillosas que vienen para las juventudes y que por favor se acerquen con nosotros, que encuentren en nosotros un municipio aliado, que encuentren en nosotros una amiga que estará para ustedes, escuchándoles y atendiéndoles, y haciendo que todos esos proyectos se conviertan en realidad. Pero para lograr eso necesitamos tomar acción, porque no hay cambio sin trabajo y ese trabajo viene con acciones concretas y con muchísimo esfuerzo. Así que les pedimos que no nos dejen solas y solos, y que trabajen de la mano con nosotros", enfatizó, por su parte, Valeria Pelayo Verlarde, titular del Instituto Municipal de las Juventudes.

