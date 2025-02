Congreso avala nueva cuota a extranjeros que visiten Puerto Vallarta

El Congreso de Jalisco dio luz verde a la implementación de una cuota a turistas extranjeros que visiten el municipio de Puerto Vallarta.

Se trata de una modificación a la Ley de Ingresos de aquel municipio que fue pedida por el ayuntamiento para que los turistas extranjeros que lleguen a Puerto Vallarta paguen una cuota de 1.25 de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es equivalente a $141 pesos.

La diputada Gabriela Cárdenas dejó en claro que los recursos acumulados se destinarán a un fideicomiso especial que el mismo gobierno vallartense determinará a qué se destina, aunque sería principalmente en materia de infraestructura.

El objetivo, aseguró, es que se mejore la imagen y los servicios que pueda brindar el municipio a los turistas.

Por otra parte, la diputada del Partido Verde, Yussara Canales quien representa a Puerto Vallarta, cuestionó la propuesta, al señalar que ningún estado tiene la facultad de imponer impuestos por el tránsito por el territorio, incluso, lo consideró como "inconstitucional".

"Los estados no pueden, en ningún caso, gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio. Un gravamen al tránsito de personas, disfrazado de cobro de derechos por el aprovechamiento de servicios, bienestar y espacios públicos municipales. No está sujeto a interpretación, no es un artículo redactado a contentillo para que aquí nos la pasemos por el arco del triunfo".

De este impuesto, estarán exentos del pago de este derecho los niños y niñas menores de 14 años de edad; personas con alguna discapacidad, guías de turistas, operadores de tours, personal de aerolíneas, cruceros y trabajadores del ramo turístico que sean extranjeros.

Se estima que el municipio de Puerto Vallarta pueda captar entre 300 y 500 millones de pesos. El municipio deberá ser el encargado del método de pago.

YC