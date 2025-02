Recuerdan, desde la angustia del olvido, a los desaparecidos en el CAPS

Del techo cuelgan fotografías, cartas y manualidades que, pequeñas pero estoicas, mantienen vivo el recuerdo de la hermana, de la novia, del hijo, del papá que están desaparecidos. Por un resquicio se asoma un texto, casi poema, dedicado a Alfredo. "Te extraño y te pongo una veladora para que veas la luz por dónde quiera que estés. Te quiero, Ruth", se lee en el diminuto papel color azul que baila en el cielo del Centro de Acompañamiento Psicosocial ante la Desaparición de Personas (CAPS), un espacio dedicado para familiares de personas desaparecidas que entre la tristeza, la amargura, el miedo y la desesperación brinda un lugar seguro para enfrentar la ausencia del ser querido.

De las paredes saltan los dibujos que recuerdan al que ya no está y en el riel de la escalera se dibujan los mensajes, breves, que le hablan exclusivamente a los desaparecidos. Los buscan y, en el vacío, gritan cuando nadie más los puede escuchar. "Anahí, hija, sé fuerte y resiste. ¡Te vamos a encontrar! ¡Te amamos! Tu papá José Luis y tus hermanas Kim y Citlalli". Unas líneas que, quizá, sólo Anahí escuchó.

"Para las familias era tan importante llegar y ver la fotografía de la persona desaparecida dentro de una institución pública que de repente llegaban y les traían una flor. O a veces llegaban y con mucho afecto nos decían: 'Mira, él es mi hijo o él es mi papá' […]. Este centro es el primer centro con estos modelos de atención y de acompañamiento en el país que se especializa en la investigación en la búsqueda de personas desaparecidas", explicó Julio Guzmán Gómez, encargado del CAPS.

Este centro abrió sus puertas en agosto de 2022 con el fin de brindar atención psicológica y acompañamiento emocional a familiares de personas desaparecidas. Se ofrecen sesiones individuales, grupales y familiares. Desde su apertura se han atendido a 18 mil 882 personas y se han brindado 14 mil 507 servicios en distintas modalidades.

Cuando un familiar levanta la denuncia de desaparición en la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, personal de CAPS explica los servicios de acompañamiento con los que cuenta. Además, también realizan llamadas para dar seguimiento al caso e invitarlos a acudir al Centro, ubicado en Circunvalación Agustín Yáñez, en la colonia Americana, en Guadalajara.

"Las personas que integramos el equipo de trabajo lo hacemos de corazón, y no lo digo desde un punto de vista romántico, porque el acompañamiento psicosocial no es un sana sana. Es, reitero, tener una postura clara, hacer un acompañamiento digno, adecuado, respetuoso. Aquí a todas las personas les hablamos por sus nombres y a las familias no les decimos víctimas, les decimos familias", agregó Guzmán Gómez.

Para Guadalupe Camacho, mamá de Kevin René de Anda Camacho, desaparecido el 13 de julio de 2023, CAPS ha sido un espacio reconfortante, donde ha encontrado aliados para afrontar la ausencia de su hijo. Valiente y aguantando las lágrimas hasta el final, comentó que en el Centro ha sentido apoyo para seguir buscando a Kevin.

"Nos han apoyado, nos han dicho nuestros derechos que tenemos para que, como víctimas, poder hablar con el ministerio público, cosa que anteriormente no podíamos porque no sabíamos hasta dónde podíamos llegar, hasta dónde podías, no reclamar, pero sí exigir. Entonces sí nos han ayudado muchísimo en el acompañamiento […]. Hay personas de CAPS que nos acompañan y para nosotros es sentirnos seguros", expresó.

Por todos lados resuenan los ecos desesperados de los familiares que buscan a sus seres queridos. Las fotografías se alzan y, en un movimiento caprichoso, traen de vuelta a aquellos sin localizar. Aunque siguen firmes en la lucha contra el olvido, hay días que, por más valor que sienten, necesitan una persona con quien platicar y compartir el dolor del embargo de la ausencia. Y aquí, afirmó el encargado, siempre están dispuestos a brindar el acompañamiento necesario para no sentir que están solos en el martirio de la búsqueda y el recuerdo.

"La intención de colocar estas remembranzas con las fotografías de las personas desaparecidas era poder dignificar su memoria, pero también dar una posibilidad de que las familias pudieran dar un mensaje en este momento a las personas que están buscando", añadió el funcionario público.

