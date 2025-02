Activistas y colectivos de cuidado ambiental, rechazaron el plan de saneamiento del Río Santiago anunciado por el Gobierno Federal, que pretende destinar siete mil millones de pesos durante todo el sexenio, e hicieron un llamado a regular a las empresas instaladas en la cuenca del río, así como a las industrias que se plantea instalar en la zona, causantes de la contaminación.

En el marco del 17 aniversario de la muerte de Miguel Ángel López Rocha, quien murió intoxicado tras caer en las aguas del Río Santiago, María González Valencia, directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); denunció que durante la pasada administración estatal no se sancionó a las empresas responsables y no hubo un proyecto de atención médica integral en la región, luego de identificar enfermedades relacionadas con los niveles de toxicidad del río.

Tampoco se consultó a la población de los municipios afectados para conocer la realidad y las causas del problema , por lo que exigió a las administraciones estatales y federales presentar un proyecto integral de rehabilitación de la cuenca Lerma – Santiago que tome en cuenta a las comunidades, colectivos, organizaciones y especialistas para dar una solución a la contaminación.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

También hizo un llamado a que se incorpore un enfoque de derechos humanos, que en el plan se incluya el control de agentes tóxicos y cancerígenos y la atención de enfermedades causadas por los niveles de toxicidad, y la revisión periódica de los marcos regulatorios en agroquímica, salud laboral, asbestos y contaminación de aguas, aire y suelo.

Como parte de las exigencias para modificar el proyecto de rehabilitación, los colectivos y activistas, también se pronunciaron en contra de la planta termoeléctrica La Charrería, un proyecto que busca generar más energía para las empresas interesadas en instalarse en Jalisco.

Aunque la construcción de esta planta se detuvo desde la pasada administración estatal, debido a que violaba disposiciones ambientales y la política ambiental de Jalisco, el Gobierno federal anunció la reactivación del proyecto, mientras que el gobernador Pablo Lemus lo presentó como una "gran noticia" para el estado.

Desde al menos seis años pobladores de El Salto, Juanacatlán, Tonalá y otras localidades, se han manifestado para exigir la cancelación de esta planta de ciclo combinado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Hacemos un llamado a que no vuelva a ser un derroche de recursos públicos, un derroche del erario, del presupuesto público. Que no sea un proceso nuevamente de simulación, en donde se construyan más plantas de tratamiento industrial en donde no se ataquen las causas del origen de la contaminación ambiental, en donde no se sancione a las empresas, a la industria y en donde no se atienda y se reconozca el grave problema de salud ambiental", detalló.

Te puede interesar: Calendario y requisitos para el cambio de placas en Jalisco

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

El plan de saneamiento que anunció Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, contempla la construcción de colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales, la restauración de riberas con técnicas hidrológicas y la preservación de humedales.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizarán inspecciones para evitar la descarga de aguas contaminadas en el río, con una inversión de siete mil millones de pesos para todo el sexenio.

El Gobierno estatal, por su parte, destinará alrededor de dos mil 295 millones de pesos. El mandatario jalisciense adelantó, que se proyecta la construcción de tres plantas de tratamiento en el tramo de Ocotlán – Ixtlahuacán, en Río Blanco, Oriente y Agua Prieta; colectores en la cuenca El Ahogado y El Salto y sistemas fotovoltaicos, que transforman energía solar en electricidad, en 14 plantas de tratamiento más.

"(Al gobernador) le pediríamos un espacio, que se detenga un poco porque no se puede ir de manera acelerada hasta no empezar a resolver un problema de contaminación […]. Queremos que baje un poco con la población para que la escuche. Vemos que (el plan de saneamiento) es más de lo mismo. Muy repetitivo porque se piensa privilegiar la construcción de megaplantas. Hace falta que, de manera integral, los industriales pongan su propia planta y reutilicen su agua", expresó Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del comité ciudadano de defensa ambiental.

Los colectivos y activistas ambientales, también mostraron preocupación por los programas que promueven la construcción de parques industriales en todo el país y aquellos que incentivan el nearshoring, pues muchos de estos proyectos se pretenden instalar en los sitios de emergencia sanitaria y ambiental como la zona del Río Santiago y el Lago de Chapala.

"Rechazamos que el gobernador esté en la lógica de promover la inversión, la apertura de la inversión extranjera directa al estado de Jalisco y muchas de estas industrias están pensadas para esas zonas, zonas en las que ya no puedes meter más industria. Tienes que poner un alto y en este momento tienes que regular a las que ya están. Tienes que sanear y atender los problemas de salud pública", concluyó González Valencia.

A 17 años de la muerte de Miguel Ángel se han registrado dos mil 842 fallecimientos y cuatro mil 146 personas enfermas. Durante 2024 se reportaron 168 decesos, la cifra más alta desde 2008, además de 97 nuevos casos de insuficiencia renal y 37 de cáncer.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV