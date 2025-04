Inauguran nueva conexión peatonal y ciclista en el Bosque Pedagógico del Agua

Con una inversión de 11.4 millones de pesos, autoridades de Zapopan y del Gobierno del Estado pusieron en marcha un nuevo puente para fortalecer la conectividad dentro del Bosque Pedagógico del Agua, en la zona conocida como Colomos III. Se trata de un corredor peatonal y ciclista que une las casetas de Los Jales, Santa Cecilia y Acueducto, "parte de un esfuerzo más amplio por consolidar este espacio como un referente ambiental y social del municipio", según consideraron las autoridades.

Durante la inauguración de esta obra, el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jáuregui, destacó que este bosque urbano es un logro que ha costado años de trabajo. "Nos ha costado mucho ponerlo en el estatus en el que se encuentra hoy. Con esto no quiere decir que terminamos: hay mucho por hacer, todavía mucha infraestructura, mucha atención al arbolado, muchos procedimientos medioambientales que atender", subrayó.

Jáuregui también recordó otras acciones recientes, como la construcción de un sistema de regulación e infiltración de aguas pluviales que controla cerca de 70 mil metros cúbicos, mitigando inundaciones en la zona de Atemajac y favoreciendo la recarga de mantos acuíferos. Además, se ha trabajado en infraestructura social que bordea el bosque: desde el parque lineal Santa Cecilia, la unidad deportiva Tecolandia, hasta la conexión peatonal con el Centro Metropolitano del Adulto Mayor.

Para el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, este puente es más que una obra de conectividad: representa seguridad, inclusión y continuidad. "Esta obra ya era esperada. El gobernador Pablo Lemus nos lo venía pidiendo para mejorar la conexión de este lado, y hoy quedó excelente. Es parte de una inversión global de más de 250 millones de pesos que se ha destinado al bosque, al jardín botánico y a toda esta zona que seguimos recuperando. Y claro que falta, pero esto es parte de un proceso continuo que no se detiene", dijo.

"Queremos que vengan las familias completas, que los niños disfruten, que este lugar sea también un espacio lúdico, no solo educativo y ambiental", destacó.

El presidente municipal reconoció a los actores clave que han impulsado la transformación del Bosque Pedagógico del Agua, como el propio gobernador Pablo Lemus, a quien se refirió como el iniciador del proyecto desde su etapa como presidente municipal, y a figuras sociales clave en el proceso de recuperación de este predio tras alrededor de 10 años de lucha con un particular.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, reafirmó su compromiso con los espacios públicos y el medio ambiente. "Este bosque no solo es un pulmón para Zapopan, es también una escuela viva. Lo imaginamos como un espacio pedagógico donde niñas y niños aprendan del entorno y lo respeten. Y no ha sido fácil, pero cuando hay voluntad política y amor por la ciudad, se logran cosas como estas. Hoy celebramos un paso más, pero el bosque sigue creciendo, sigue enseñando y sigue uniendo", dijo.

Respecto de este nuevo punto de conexión, destacó que se trata no solo de un tema recreativo, sino de impacto social, que beneficiará a toda aquella persona que busque desplazarse a zonas cercanas, como lo es, por ejemplo, Atemajac.

"Imagínense un trabajador que tiene que ir a su chamba en Plaza Patria o en Atemajac, en el mercado. Anteriormente tenía que rodear e irse, ya fuera por avenida Santa Margarita y bajar, o irse por toda avenida Acueducto, conectar avenida Patria y bajar. Ahora ya no, en bicicleta o caminando, pasan por aquí, bajan hasta la zona del arroyo, vuelta a la izquierda, llegan a avenida Palmas, en avenida Palmas tienen caminamientos enormes, zonas para bicicletas, conectan con la calle de Miguel León Portilla, llegan a Los Polvorines y se suben al parque lineal de avenida Patria que hicimos, y llegan directamente hasta Atemajac. Tiene un sentido social que se ahorran las personas hasta una hora en sus traslados y además son traslados sustentables", destacó el mandatario estatal.

Además, Lemus reiteró el llamado a la ciudadanía para proteger el bosque ante la amenaza de incendios: "Nueve de cada diez incendios son provocados. Necesitamos que todos se conviertan en guardianes del bosque. Si lo cuidamos juntos, este espacio será eterno".

Por otra parte, el gobernador de Jalisco dio a conocer que durante su administración se impulsará una inversión de 250 millones de pesos para dotar de juegos unidades y espacios públicos para que las familias enteras puedan acudir a ellos.

"Queremos que vengan más niñas y niños a los espacios públicos. Vamos a implementar juegos infantiles en todos los parques y los bosques urbanos que maneja la agencia, pero he dado la instrucción de que no sean juegos infantiles por cubrir el requisito. Por ejemplo, le he pedido a Jaime Loy que aquí, en el bosque pedagógico El Agua, encontremos un lugar sombreado, pero que los juegos infantiles que traigamos aquí sean completamente rústicos y sobre todo compatibles con el medio ambiente, es decir, hechos de madera que sean completamente sustentables en un área sombreada para que la gente de Santa Margarita y de Tecolandia, además de ir a la unidad deportiva, vengan aquí a convivir también", dijo el mandatario estatal.

"Lo mismo para Colomos uno, pero juegos distintos para el Parque Metropolitano, para el Parque González Gallo, para el Parque Agua Azul, para todos estos espacios públicos grandes áreas de juegos infantiles de primer mundo como los que instalamos en el Parque de las Niñas y los Niños y de ahí nos vamos a ir a todas las unidades deportivas de los 125 municipios del Estado", finalizó Lemus Navarro.

