Parques lineales, unidades deportivas y centros comunitarios son algunas de las obras que resultaron ganadoras del presupuesto participativo 2025 en Zapopan, un ejercicio que contó con una participación récord de más de 136 mil personas, mientras que con este mecanismo, en Guadalajara se rehabilitarán mercados municipales, andadores comerciales y banquetas. Allí la votación fue superior a los 145 mil vecinos.

Esa población intervino en los programas de presupuesto participativo de este año en los dos municipios. Luego de pagar el impuesto predial, eligieron un proyecto de intervención del espacio público para su colonia, ya que los Ayuntamientos destinan un porcentaje de sus recursos para obra pública a lo que eligen los contribuyentes.

En Zapopan, para las obras seleccionadas se destinarán 287.7 millones de pesos. El proyecto más votado fue la construcción de una unidad deportiva en un predio ubicado en Prolongación El Colli 119, en la colonia Paraísos del Colli, confirmó Vladimir Rico Tostado, director de Participación Ciudadana. Los vecinos ya celebran esa próxima intervención.

Rosaura, quien trabaja en una panadería frente a ese predio, comenta que ahora sus hijos “tendrán algo que hacer en la tarde. Ya no los voy a tener aquí todo el día… y más ahorita que son vacaciones. Me urge que esté la unidad para que salgan a jugar”. Laura, su hija de ocho años, sólo sonrió.

La intención del presupuesto participativo, explicó Rico Tostado, es fomentar el papel activo de la población en la construcción de su ciudad, así como recuperar espacios públicos en malas condiciones o que simplemente pueden ser utilizados para otros fines.

“En Zapopan, 10 obras resultaron ganadoras (porque fueron las más votadas por los participantes). Por ejemplo, unidades deportivas, centros comunitarios y la intervención en plazas públicas. Esto se hace con el propósito de fortalecer el tejido social, para generar espacios de encuentro y reducir las brechas de desigualdad”, añadió.

También se votó por la instalación de luminarias y arbolado, al igual que la rehabilitación de banquetas y calles.

En Guadalajara, 40 obras fueron puestas a votación, divididas en ocho zonas. De ese total, ocho resultaron ganadoras y serán construidas y entregadas este mismo año, afirmó el coordinador de Cuidamos Guadalajara, Marco Ocegueda Sánchez. Para este ejercicio se destinarán más de 100 millones de pesos.

La obra tapatía más votada fue la iluminación con sentido peatonal en calles de la colonia Rancho Nuevo, pero también fueron seleccionadas la rehabilitación del Paseo Alcalde en la Zona Centro y el Mercado Beatriz Hernández, así como la intervención integral de banquetas en las colonias Praderas del Paraíso, Cantarranas y San Andrés.

En los próximos días se dará a conocer el calendario de obras. “Las opciones estaban enfocadas al cuidado, que tuvieran una perspectiva de servicios municipales para generar esta visión de ‘la Ciudad que te cuida’. Por otro lado, tener la ciudad al 100% con el cuidado de los espacios públicos”.

Cada año, los dos Ayuntamientos convocan a la población para que vote por los mejores proyectos. Por eso en 2026 también se seleccionarán nuevas intervenciones bajo este esquema de participación ciudadana.

En Guadalajara,145 mil contribuyentes dieron su opinión sobre el presupuesto participativo; en Zapopan fueron 136 mil. EL INFORMADOR/Archivo

Presupuesto participativo 2025

Las ocho obras ganadoras de Guadalajara

Zona Centro

Rehabilitación del Andador Paseo Alcalde.

Zona Minerva

Rehabilitación del camellón Paseo de la Arboleda, en la Colonia Jardines del Bosque.

Zona Huentitán

Rehabilitación integral de banquetas en Colonia Praderas del Paraíso.

Zona Oblatos

Rehabilitación del Mercado Beatriz Hernández, en la Colonia Beatriz Hernández.

Zona Olímpica

Iluminación con sentido peatonal, en la Colonia Rancho Nuevo (fue la obra más votada).

Zona Tetlán

Rehabilitación integral de banquetas en las colonias Cantarranas y San Andrés.

Zona Cruz del Sur

Unidad Deportiva Manuel M. Diéguez, en la Colonia Industrial Sur.

Zona Echeverría

Casa de Salud Ferrocarril, en la Colonia Ferrocarril.

Las 10 obras ganadoras en Zapopan

Valle de los Molinos

Construcción de una unidad deportiva.

Lomas del Refugio

Construcción de un centro comunitario.

Villas del Centinela

Edificación de un centro comunitario.

Constitución

Construcción de un parque lineal.

Prados de Santa Lucía

Obras para un parque para niñas y niños.

Arcos de Zapopan

Rehabilitación del parque ubicado en la Calle Arco Románico.

Virreyes

Rehabilitación del Parque Hundido en Parque del Encino.

Mariano Otero

Construcción de un parque lineal.

Paraísos del Colli

Edificación de una unidad deportiva (fue la obra más votada).

Residencial Moctezuma

Obras p Mercado Beatriz Hernández. Vendedores señalan la importancia de buscar una solución con todos los locatarios para no cerrar el inmueble mientras realizan la remodelación. EL INFORMADOR/A. Navarro

Ciudadanos quieren mejores mercados, andadores, banquetas y alumbrado

Con la misión de convertir a Guadalajara en la “Ciudad que te cuida”, el ejercicio del presupuesto participativo de este año se centró, entre otras cosas, en intervenir mercados municipales y andadores tradicionales emblemáticos de la ciudad, así como en la rehabilitación de banquetas y alumbrado público. Además, contó con una participación de 145 mil 093 personas.

Este año, los proyectos propuestos se enfocaron en cinco ejes: Guadalajara bien iluminada, Guadalajara al 100, Gerencia Nocturna, Mejoramiento de Infraestructura para los Cuidados y Cuidado de Espacios Públicos. Por eso 40 obras fueron puestas a votación en las recaudadoras municipales, puntos de cobro móvil, módulos de autopago, zonas de concurrencia y lugares emblemáticos en la capital. Se dividieron en ocho espacios administrativos: Centro, Minerva, Huentitán, Oblatos, Olímpica, Tetlán, Cruz del Sur y Echeverría. Cada uno contará con un proyecto de obra pública.

“Las obras tienen este enfoque de la ‘Ciudad que te cuida’. Unas van a contribuir a dar seguridad a partir de tener mejor infraestructura, como banquetas o mercados. Otras van a generar proyectos que apoyan a toda la política de cuidados: el centro de salud, la casa de salud, las unidades deportivas, los parques. Y otras van relacionadas con esta gran columna de generar seguridad; es decir, todo lo que tiene que ver con iluminación. Entonces estamos muy contentos de que las obras están decantando un perfil claro de construir una ciudad que te cuida”, dijo Marco Ocegueda Sánchez, coordinador de Cuidamos Guadalajara.

Los vecinos, a través de los programas GDL cerquita, Martes Comunitarios y Sábados de Corresponsabilidad, hicieron sus propuestas al Gobierno tapatío para mejorar el entorno urbano. Además, este año se amplió el presupuesto para este ejercicio, al pasar del 10% al 15% de los recursos destinados para obras públicas del municipio, indicó la presidenta municipal, Verónica Delgadillo. En total, se destinarán 100 millones de pesos para las ocho obras ganadoras.

En tanto, a través de las representaciones vecinales y de los integrantes del Consejo Municipal de Participación Ciudadana la ciudadanía podrá dar seguimiento a los proyectos de sus colonias, puntualizó Ocegueda Sánchez.

“Vamos a hacer todo un proceso de arranque, supervisión y entrega de obra, tendremos una comunicación muy en conjunto con las representaciones vecinales y con autoridades, como los mismos integrantes del Consejo”.

Con estas acciones, se busca que los tapatíos aporten su punto de vista en la construcción de su ciudad.

ENTORNO URBANO

“Ojalá ayude a que sea más seguro”

Una cuadra adelante del predio marcado con el número 119 de Prolongación El Colli, en la colonia Paraísos del Colli, en Zapopan, Héctor acomodaba la cadena de su bicicleta que, según dijo, se había soltado del engranaje dos calles atrás. Desde hace 10 años vive en esa colonia y, aunque aseguró que suele ser segura, hay calles y zonas “por las que no me meto”, mencionó, al tiempo que soltaba una carcajada. Pero con la obra ganadora del presupuesto participativo Zapopan 2025, una unidad deportiva, espera sentir mayor seguridad.

“Es un buen proyecto, aparte de que va a estar grandísimo, porque ese predio se extiende varias cuadras hacia atrás. Pues ojalá sí lo hagan y ojalá ayude a que sea más seguro andar en la noche caminando o en bicicleta. Que reparen las luces, las calles y lo hagan para toda la familia. Les quedó muy bien el parque que hicieron más adentro (el Centro Cultural Paraísos del Colli). Muy limpio, con luces, jardines y banquetas. Si así se gastan el dinero, pues muy bien, que así le sigan. Y este que van a hacer, pues ojalá lo terminen rápido y no den largas”, mencionó.

La cadena se le negaba, al parecer necesitaba otra pieza para que se acoplara al engranaje, pero como ya casi era la “hora de la comida”, Héctor decidió llevársela caminando. Cargaba un refresco de un litro y un kilo de tortillas. “Ojalá quede rápido para venirnos a dar una vuelta. No vaya a ser como siempre, que se tardan años para terminar cualquier cosa”, puntualizó antes de darse la vuelta y subir por la calle Ébano rumbo a su casa.

El sol y el calor eran intensos y ya causaban estragos. Edith cargaba un paraguas y se echaba aire con un abanico con la mano derecha, pero el sudor se reflejaba en su frente. Se detuvo debajo de una lona frente a una panadería: sólo necesitaba descansar un momento y tomar agua, pues aún le faltaban algunas cuadras para llegar a la estación El Colli de Mi Macro Periférico.

“Va a estar bien para los niños y los muchachos, ¿no? Para que no estén en la calle viendo nada más qué pueden hacer. Mejor que les construyan canchas o juegos para que no estén sin nada que hacer después de la escuela. A lo mejor y hasta se animan a bachear las calles y arreglar las lámparas que no sirven. Que no sólo hagan la unidad deportiva, que se metan más a la colonia y vean qué hace falta”, sugirió.

Y otra vez emprendió la caminata. Tenía poco tiempo, debía llegar a casa de su hermana antes de las 15:00 horas para cuidar a sus sobrinos. Sólo alzó los ojos para voltear al predio donde estará la unidad deportiva y siguió caminando.

Locatarios del mercado Beatriz Hernández señalan el techo como la parte donde la intervención es más necesaria. EL INFORMADOR/A. Navarro

LOCATARIOS OPINAN SOBRE EL MERCADO BEATRIZ HERNÁNDEZ

Reconocen que ya le “urgía” remodelación

Las láminas que hacen el papel de techo en el mercado Beatriz Hernández, en Guadalajara, ya están viejas y algunas están tan oxidadas que dejan pasar algunos rayos del sol. Juana, quien atiende un puesto de abarrotes, celebró la intervención. “Qué bueno, ya le urgía una manita de gato porque se cae de viejo”.

“Ya si quieren cambiar el piso, pintar o resanar, adelante, pero que se enfoquen en ponernos un techo, porque siempre que llueve es un suplicio para estar sacando el agua”, comentó, como si recordara la temporada de lluvias del año pasado.

Juana también pidió que se instalen cámaras de seguridad para sorprender a quienes tiran basura en la entrada y en los alrededores. “Que nos pongan cámaras para ver si no les da vergüenza dejar su basura aquí”, sentenció. Aunque no quería que la fotografiaran, la idea de la remodelación la hizo cambiar de parecer. “¿Aunque no esté peinada?”, preguntó, pero ya estaba posando frente a su puesto de abarrotes.

Por su parte, Ramón, dueño de un local de venta de comida para mascotas, señaló que se debe de buscar una solución con todos los locatarios para no cerrar el inmueble mientras realizan la remodelación.

“Está bien que quieran arreglarlo, porque sí le hace mucha falta, pero que no nos vayan a cerrar, ni le impidan a la gente venir porque, si no, nos quedamos sin ingresos. Que trabajen en las noches o no sé, pero (el Ayuntamiento) necesita sentarse con nosotros y explicarnos cómo van a trabajar, porque si nos van a cerrar, entonces no”.

GUÍA

¿Qué es el presupuesto participativo?

El presupuesto participativo es un mecanismo en el cual los habitantes de una ciudad deciden el destino de entre 15% y 30% del presupuesto que los Ayuntamientos proyectan para la ejecución de obras públicas. Tras hacer el pago del impuesto predial, se hace la selección de obras mediante votaciones.

En Zapopan y Guadalajara esta práctica se lleva a cabo desde 2016, y año con año la participación de la ciudadanía ha ido en aumento.

En el caso de Zapopan, las 10 obras ganadoras de 2025 se presentaron el pasado 9 de abril, con una participación récord de 136 mil 127 personas. A partir de 2026 se llevará a cabo la construcción de centros comunitarios, unidades deportivas, parques lineales y rehabilitaciones de plazas cívicas con la finalidad de que la ciudadanía se reapropie de los espacios públicos.

En Guadalajara, este año se contó con la participación de más de 145 mil personas, las cuales votaron por proyectos al realizar su pago del impuesto predial.