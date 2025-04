Pablo Montero es denunciado por influencer después de una cita romántica con ella

El cantante y actor mexicano, Pablo Montero, se ha envuelto de nuevo en una polémica, esto tras las declaraciones de la influencer y modelo Elda María, exesposa del conductor Rafa Mercadante, quien en una entrevista denunció que Montero la habría agredido físicamente después de una cita romántica.

Elda contó al programa "Venga la Alegría" que después de varios meses de coquetear en Instagram con el actor y cantante, éste la invitó a su casa de Quintana Roo, pero al llegar, Elda se llevó una sorpresa, pues otra mujer estaba con Pablo, y la propuesta de él fue hacer un trío.

La influencer asegura que no aceptó, por lo que Montero se molestó con ella y la agredió físicamente, cuando ella sacó el celular para grabar el momento, Montero se puso más violento y la corrió de su casa. "En el momento que quiero grabarlo me jala el celular, me lo tira y me lastimó la mano y me sacó sangre. y me dijo 'ya no seas exagerada'"

Para Elda el encuentro con Montero fue una muy mala experiencia, incluso llegó a temer por su vida, pues afirma que el cantante estaba bajo los efectos del alcohol y le gritó horrible. "Me dijo 'te voy a meter a la cárcel, vas a estar presa por loca, ya cállate, estoy con la otra, ni siquiera me concentro'".

Elda detalló que previo al incidente por su negativa a hacer un trío, fueron a un restaurante, donde al momento de pagar él se fue al baño, cuando volvió y la influencer le dijo que pagara él, supuestamente su tarjeta no pasó, por lo que terminó pagando ella.

"Para mí esto fue muy impactante, porque dije, te vine a ver, o sea, te pago todo, como por qué me haces esto a mí", expresó Elda María, quien busca con su testimonio alertar a otras mujeres para que no hagan lo mismo que ella.

Elda María denunció este martes al cantante y actor Pablo Montero por agresión en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así se dio a conocer en el programa "Venga la Alegría".

Y aunque por recomendación de su equipo legal, la influencer no dará declaraciones por el momento, ayer (martes) detalló que la mala experiencia con el artista de 50 años fue completa, pues además de que a él "no le gusta pagar, le gusta que le paguen", finalizó la modelo e influencer.

ML