Impulsan agenda feminista ProVida

En medio del debate por la legalización del aborto en Oaxaca, la jalisciense Brenda del Río, líder feminista ProVida, se posicionó en esta tema en Jalisco.

La también integrante de la Confederación de Feministas Mexicanas (Cofemen Mx) y “Que Viva México”, así como presidenta de la Asociación Civil “Los Inocentes de María”, remarcó que el aborto no es un derecho humano, pues hay tratados internacionales y reformas en la materia que protegen la vida desde la concepción y están vigentes en nuestro país.

Del Río aseguró que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionan al Estado mexicano para aprobar la despenalización del aborto. Señaló que el aborto va en contra de la misma Constitución Mexicana, pues en ella se defiende la vida desde su concepción.

Añadió que hay argumentos médicos donde se expone que la vida se inicia desde que se unen los dos gametos (masculino y femenino). En la Ley General de Salud está protegido el genoma humano, pues es en la fecundación cuando se inicia el desarrollo humano, agregó la feminista jalisciense.

Brenda del Río defendió que “los verdaderos derechos humanos” para las mujeres son las estancias infantiles, protección para evitar que pierdan su empleo por embarazo, acceso a una vida libre de violencia y que se persiga la trata de personas.

También aseguró que no habrá un debate en torno al aborto legal en Jalisco, pues “la sociedad se ha manifestado y no queremos esto. Están en un territorio ProVida, de profundos valores cristianos”, y expresó que, contrario a lo señalado en las marchas, el aborto no es un problema de salud. En cambio, las mujeres mueren principalmente de diabetes, enfermedades cardiacas y tumores malignos, con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“La mayoría de mujeres nos apoya”

Brenda Del Río expresó que las feministas que han salido a marchas por la legalización del aborto no las representan porque es un procedimiento “brutal, que expone la vida de nuestras hijas y mata un hijo”.

“Nosotras somos las verdaderas feministas de Jalisco. Somos un grupo con el cual se identifica la inmensa mayoría de mujeres jaliscienses”, manifestó.

Subrayó que la recién aprobada despenalización en Oaxaca es ilegal, pues ella estaba ahí y había “militancia pagada” de otros países.

“Yo he visto los rostros de los bebés abortados y son tan humanos como tú o como yo”, dijo y agregó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se equivocó al legalizar el aborto en la Ciudad de México y en caso de violaciones.

Del Río, una “feminista ProVida”, como se hace llamar, subrayó que en la legalización del aborto se encuentra inmiscuido un “gran negocio” para las clínicas que lo practican, las farmacéuticas y los organismos internacionales.