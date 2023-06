Para el diputado federal, Idelfonso Guajardo, si bien han existido tres alternancias en la presidencia de la República a lo largo de los años, los gobernantes han quedado a deber, pues al día de hoy "no se ha vivido una verdadera transformación del país".

"Tenemos una obligación con México para convertirnos en un país que le apueste al futuro, basado en la creación de oportunidades", dijo el diputado por la bancada del PRI.

Es por ello que, señaló, la alianza constituida por el PRI, PAN y el PRD es sin duda la mejor opción para poder devolver la gobernanza del país, pues se trata de un ejemplo de pluralidad, donde se escuchan todas las voces, incluyendo, quizá por primera vez, la de la ciudadanía.

"Si la oposición solo se limitara a a una alianza por ventajas electorales, fracasaría. El proyecto no debe ser visto como una alianza electoral, debe ser visto como la construcción de un frente para poder en la mesa un proyecto de gobierno de coalición, que fundamentalmente está respaldado por aspiraciones ciudadanas. Sumar al PRI, al PAN y el PRD no es la transformación, es usar a los vehículos partidistas para impulsar una verdadera transformación social", manifestó.

Por ello, dijo, si bien Morena busca hacer creer que ya ha ganado la elección, la respuesta está en el electorado que en los últimos años se ha abstenido de votar.

"Contra la Ley el presidente ha utilizado las mañaneras para hostigar a la oposición, y lo que él quiere con ello es desalentar la participación ciudadana haciéndole creer que Morena ya ganó la elección del 2024. Si los mexicanos salen a votar le ganamos la elección. México tiene más de 100 millones de electores, de los cuáles máximo el 20% lo tendrán bajo su control clientelar. El tema es que los mexicanos no se la crean, que salgamos a votar", expresó.

Dijo que evitar el abstencionismo y evitar que solo vote, precisamente el electorado que recibe apoyos del gobierno, puede hacer el cambio de cara a la elección del año próximo.

"Cuando la gente se decide puede sacar al partido en el poder. Hay más mexicanos que quieren retomar el rumbo del país, que los que están condicionados por la necesidad y por la dependencia de Morena", añadió. Por otra parte, señaló, entre los principales problema que hoy vive México, es que "padece de un poder presidencialista excesivo", donde el partido en el poder ha atropellado los procesos legislativos a través de una serie de iniciativas sin sustento.

"Esto es muy serio para el futuro de una nación democrática, porque no hay contrapesos al poder, no hay reflexiones sobre las iniciativas que se procesan, y la mayor parte de los legisladores oficialistas votan a ciegas lo que les manda el Ejecutivo, y eso no es saludable para un país", lamentó.

Otros de los puntos donde aseveró, el partido en el poder ha quedado a deber son la salud ante la desaparición del Seguro Popular, la disminución de la pobreza, la desaparición de apoyos para la educación y la investigación, y sin duda, la seguridad.

"Cuando tú le preguntas a la gente cuál es su principal problema en el país, en su estado o su colonia, la respuesta es la seguridad. No hay avances para que la gente se sienta segura en su entorno", aseveró.

Este viernes, Guajardo Villarreal brindará una conferencia ante ciudadanas y ciudadanos del Comité Ejecutivo Nacional "Confío en México", presidido por Salvador Cosío Gaona, que se llevará a cabo en la Cámara de Comercio de Guadalajara como parte de las acciones de esta plataforma para sumar propuestas de cambio y mejora política y social.