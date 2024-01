Este 22 de enero es el último día que tienen los habitantes que requieren renovar su credencial para votar, de modo que puedan participar en los comicios del próximo 2 de junio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que hoy atenderá a todos los que cumplan con los requisitos (acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio no mayor a tres meses) y se encuentren en sus sedes hasta las 00:00 horas, “si así fuera necesario”.

En Jalisco, las personas tendrán la oportunidad de elegir Presidente, gobernador, alcaldes y legisladores locales y federales.

De acuerdo con el INE, hasta el 6 de enero faltaban 280 mil jaliscienses por reemplazar el plástico vencido, extraviado o pendiente por emitir.

Para conocer la dirección y horarios de atención de dichos módulos, puede consultar la página: https://ubicatumodulo.ine.mx/.

Desde la semana anterior, los que están ubicados en el Palacio Federal, Oblatos y La Cima lucieron abarrotados.

De igual forma, el organismo recordó a la ciudadanía que el 14 de marzo es el último día para recoger la credencial para votar en el módulo correspondiente; si no, se destruirá y sólo podrá tramitarse de nuevo tras las elecciones.

Por falta de tiempo, dejan al último la renovación del INE

Desde el interior del módulo de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) y con la puerta cerrada, un guardia de seguridad le informó a Christopher que ya no tenían turnos para atenderlo.

Christopher llegó faltando unos minutos para que fuera la hora de cierre del módulo ubicado sobre Avenida Revolución, en Tlaquepaque, para tramitar su credencial por primera vez, pero ya no alcanzó.

Hoy vence el plazo para realizar dicho trámite si lo que desea es votar en las elecciones del 2 de junio, en las que se disputan los puestos de elección popular.

“No tenía tiempo; trabajo y estudio, entonces no tenía tiempo. Yo pienso que es muy tarde, preferiría que esto fuera en línea”, dijo el joven, quien llevaba sus documentos en la mano.

La falta de tiempo fue uno de los factores que llevó a varios ciudadanos a postergar sus trámites para renovar o sacar su credencial de elector, al grado de esperar hasta el último fin de semana para hacerlo.

Y pese a que los módulos no presentaban la saturación que hubo en días anteriores, hubo algunas ciudadanas como Laura, quien esperó desde las 07:00 hasta las 15:00 horas para ser atendida, ya que llegó sin cita.

“Vine también el sábado, pero no alcancé. Dejé pasar los días entre la indecisión y que no tenía mucho tiempo”, explicó Laura.

Por su parte, Leticia tuvo la fortuna de sólo tener que recoger su credencial ayer, sin tener que vivir la saturación de los módulos, pues con anticipación acudió a hacer dicho trámite.

“La saqué el 5 de enero, en ese momento ya había gente, pero no tanta como ahora, me entretuvieron una media hora porque estaban ocupados y no podían atender, pero fue rápido”, dijo.

Hoy es el último día para tramitar o renovar la credencial de elector; algunos módulos darán atención hasta las 12 de la noche, pero es importante acudir con tiempo anticipado.

Christopher, al igual que muchos otros ciudadanos, no alcanzó ayer a realizar su trámite ante el INE; hoy es el último día. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Voz del experto

Javier Hurtado, politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco

Hoy hay riesgo de baja votación e intervenciones en candidaturas

El robo y el “embarazo” de urnas (depositar más votos de manera ilegal) no son hoy el principal motivo que pone en riesgo las elecciones estatales y federales del próximo 2 de junio, explicó el politólogo y ex presidente del Colegio de Jalisco, Javier Hurtado.

Dijo que hoy los riesgos se encuentran en factores ligados al show mediático que se ha establecido más allá de lo que involucra a una campaña electoral, como, por ejemplo, políticos tomando cervezas como parte de su estrategia, influencers acaparando la atención con tendencias de redes sociales, o dirigentes de partidos repartiéndose cargos antes de la elección, sin dejar de lado que hay quienes saben que los apoyos políticos son usados como manipulación para la obtención de votos.

“Eso es una falta de respeto al electorado. Las personas se dan cuenta de esas frivolidades, y con eso muchas personas están siendo invitadas a no votar, cuando el punto es animar al electorado a que ejerza su voto y sea parte de la democracia. Esto podría apuntar a una baja participación”, apuntó el especialista.

Dijo que existen otros factores que pueden intervenir en el proceso de campaña, como, por ejemplo, que los candidatos reciban recursos “externos” para auspiciarlas, pues esto representa compromisos en el Gobierno ante la entrega de proyectos o licitaciones directas para justificar los apoyos, lo cual a todas luces es ilegal. “Y cuando no se cumplen los compromisos de la precampaña, es cuando vienen los asesinatos de los políticos o funcionarios”, añadió.

Lo anterior, dijo, sin dejar de lado la posible intervención del crimen organizado, tanto en la elección de candidaturas, como para permitirles (o no) competir en el cargo, sobre todo en municipios pequeños o alejados de las metrópolis.

“Este riesgo en particular lo veo muy, muy claro. Que exista este dinero del narco, digamos, en otros niveles como gubernaturas, no es descartable, pero es más difícil que se pueda dar y se pueda comprobar”, añadió el académico.

Voz del experto

Francisco Jiménez Reynoso, investigador de la UdeG

Región Altos Norte, entre los focos rojos

De acuerdo con el especialista de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, la situación de inseguridad que se vive en Jalisco pone en riesgo la elección de junio de 2024, dado que ya se tiene el antecedente vivido en 2021 en Jilotlán de los Dolores.

Explicó que la situación que se vive actualmente en la mayoría de los municipios de la Región Altos Norte coloca a esta como uno de los focos rojos donde la elección corre riesgo de no desarrollarse, o que incluso el crimen organizado intervenga para que participen los candidatos que ellos decidan, como intentaron en la elección pasada, y por lo cual se invalidaron los comicios en ese municipio sin que pudieran restituirse, pues las autoridades estatales nunca emitieron la validación de la existencia de seguridad para volver a llevar a cabo el proceso electoral en dicho municipio.

Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno, Ojuelos de Jalisco y Teocaltiche son sólo algunos de los municipios de esta región en los que, dijo, debe ponerse mayor atención y brindar las condiciones de seguridad tanto para las personas candidatas como el día de la elección, sin dejar de lado que debe garantizarse que las personas que compitan en ellos sean íntegras.

También, dijo, debe prestarse atención a cómo se desarrolla el proceso en otros municipios como Ocotlán, donde recientemente se han visto movilizaciones contra la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, presuntamente auspiciadas por el crimen organizado; además de otros como Puerto Vallarta, Chapala, Tepatitlán, así como Mazamitla, sin dejar de lado, por supuesto, el mismo Jilotlán de los Dolores.

“Si bien es cierto que las autoridades electorales, el INE, el IEPC, no tienen autoridad en materia de seguridad, sí tienen la información necesaria con la cual pueden solicitar a las autoridades estatales y federales la intervención de la fuerza pública, a fin de que pueda garantizar un proceso electoral limpio y libre de la delincuencia organizada. Anteriormente los únicos problemas que había eran los acarreos, el robo de urnas, entre otros, pero hoy sin duda el mayor riesgo es la intervención de la delincuencia organizada que busca someter e intervenir en el Gobierno y tenerlo así a su disposición”, lamentó Jiménez Reynoso.

Para elecciones 2024

INE cuenta con capacidad e infraestructura

El Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la capacidad técnica y la infraestructura necesarias para organizar este que es el proceso electoral más grande en la historia de México, ya que, por primera vez, habrá elecciones concurrentes en los 32 Estados del país, aseguró la consejera presidenta de ese organismo, Guadalupe Taddei Zavala.

En un comunicado, afirmó que el INE está preparado para garantizar la participación de más de 97 millones de mexicanas y mexicanos que elegirán con su voto a quienes ocuparán la Presidencia de la República, gubernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros puestos.

En ese sentido, reconoció a todo el personal del INE y a los ciudadanos que participarán en la instalación de más de 170 mil casillas en todo el territorio nacional, a quienes apoyarán para consolidar las modalidades de voto anticipado, voto electrónico desde el extranjero, voto postal y voto presencial, y a quienes capacitarán a más de un millón y medio de personas que participarán en el proceso electoral.

“A todos ustedes, les agradezco por su esfuerzo y su empeño para cumplir su propósito fundamental: organizar elecciones limpias, transparentes y confiables”, expresó.

En ese sentido, Taddei Zavala llamó a los funcionarios del Instituto y a los ciudadanos a seguir trabajando juntos y entregar buenas cuentas a México, con elecciones impecables, transparentes en sus procedimientos e incuestionables en sus resultados.

“Demostremos una vez más que somos una autoridad electoral confiable, capaz de garantizar el derecho al voto de todas y todos los mexicanos”, resaltó.

Elección contempla nuevas normas en paridad

Los comicios de 2024 tendrán la aplicación de nuevos puntos electorales que, en general, buscan un proceso electoral con la participación de más mujeres. Entre los cambios avalados se encuentran, a nivel nacional, lo establecido por el Instituto Nacional Electoral para que los partidos políticos impulsen a al menos cinco candidatas mujeres, de los nueve Estados en los cuales se elegirán gubernaturas, considerando como prioridad a las Entidades que nunca han tenido una gobernadora mujer y donde el partido tenga una alta competitividad (donde hubieran recibido más votos en la elección pasada).

A nivel estatal se encuentra también la reforma avalada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco para que se puedan tener al menos tres mujeres candidatas en los municipios más competitivos, y a su vez, los más poblados, con lo cual, en conjunto, la elección de 2024 avizora una alta participación de mujeres en la contienda.

Además, los legisladores locales aprobaron acortar el tiempo de las campañas políticas en Jalisco, logrando que, en lugar de que comenzara en septiembre pasado, iniciaran en noviembre “para ayudar a recortar gastos”.

Otra propuesta avalada a nivel nacional fue en la que los diputados y senadores federales aprobaron el evitar tener un doble congreso, pues si bien se tenía previsto que la actual legislatura concluyera el 31 de agosto, los funcionarios elegidos en los próximos comicios deberían iniciar el día 1 de ese mes, teniendo así “dos congresos durante un mes”.

La reforma aprobada establece que, con la modificación, la Cámara de Diputados iniciará el periodo el 1 de septiembre de 2024 y concluirán el 31 de agosto de 2027; mientras que los senadores el 1 de septiembre y cerrarán el 31 de agosto del 2030.

Entre las propuestas que quedaron fuera para esta elección se encuentran, por ejemplo, la bateada en diciembre de 2022, propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en busca de “una transformación del INE”, la reducción de legisladores en las cámaras legislativas, una disminución de los recursos públicos a los partidos políticos y la puesta a elección popular de los consejeros y magistrados electorales.

Seguido de ello propuso el “Plan B” en la materia, en la que insistía por el adelgazamiento de la estructura del INE, además de que restaba facultades al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Sin embargo, en marzo de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó dicho plan. Aunque AMLO intentó impugnar, la Corte terminó por desecharla en junio de ese año.

Pero no es todo, y el Presidente no se ha dado por vencido, pues ha adelantado que el próximo 5 de febrero presentará un nuevo paquete de reformas constitucionales en el que se prevén reformas al sistema político-electoral, aunque no dio más detalles sobre ello.

Si bien de aprobarse no impactarían en las elecciones de 2024, sí podrían poner en riesgo comicios futuros.

La próxima elección tendrá más participación de mujeres. EL INFORMADOR/ Archivo

CT