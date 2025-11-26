IJCF estima de dos a tres años para reducir rezago de cuerpos sin identificar

El director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, compareció ante la Comisión Especial de Personas Desaparecidas del Congreso del Estado, donde mencionó que, de contar con el suficiente personal, podrían tardar hasta dos años en abatir el rezago en identificación de cuerpos.

"Considero que, con la cantidad de personas que tenemos aquí, desgraciadamente serían muchos años. Si llegamos a tener personal suficiente, sobre todo para los temas más complejos que es la genética forense, si vamos a tener una cantidad suficiente de peritos, en dos años abatiríamos ese rezago".

Insistió en que hay cerca de mil 300 cuerpos sin identificar y los restantes son restos o fragmentos, los cuales, según la plataforma de internet de Personas Fallecidas Sin Identificar, superan los 5 mil en total.

Reconoce que hay delegaciones forenses del interior del estado que se ven rebasadas como Puerto Vallarta o Tepatitlán de Morelos, sedes que no tienen edificio o estaba arrendado, por lo que no se pueden hacer ampliaciones.

"Algunas delegaciones se ven rebasadas, otras no tanto. La ventaja de ser una institución de todo el estado es que hacemos transporte de unos cuerpos a otras delegaciones para poder evitar que permanezcan en una sola y sea un problema de salud para la población".

Durante la glosa, los legisladores como Leonardo Almaguer, Tonantzin Cárdenas, Itzul Barrera y Valeria Ávila, cuestionaron también a titulares de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, Víctor Hugo Ávila, y Francelia Hernández, quienes reconocieron múltiples pendientes en sus dependencias.

