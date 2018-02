Horizontalidad, necesaria en la comunicación gubernamental: Gonzalo Sánchez

Ante los retos que se desprenden de la comunicación 3.0 y su aplicación en la comunicación gubernamental, es necesario que la difusión de contenidos oficiales en formato digital y multimedia se haga de manera horizontal, donde se igualen los gobernantes con los ciudadanos, afirmó Gonzalo Sánchez García, director de Comunicación Social y responsable de la vocería del Gobierno de Jalisco.

Durante su participación en el Campaign Tech 2018 con sede en Jalisco, Sánchez García explicó el dinamismo y estrategias emprendidas ante situaciones de comunicación en crisis desde el Poder Ejecutivo de la entidad.

Añadió que antes de iniciar la presente administración estatal, la difusión de información y comunicación institucional se llevaba a cabo de manera vertical, situación que en ese momento era funcional, más no en la actualidad.

Pues hoy me tocó estar en el #CampaignTechJalisco hablé de Comunicación Política aplicada a gobierno: el caso Jalisco. Luego les comparto el link, la tesis es que la comunicación o es entre iguales, o sencillamente ya no es. Comunicación divergente 3.0, el nuevo paradigma. pic.twitter.com/TQBpCK4tix — Gonzalo Sánchez (@gonzalo7sanchez) 13 de febrero de 2018

“Una comunicación en un contexto de estabilidad, hay estabilidad realmente cuando hay una sociedad allá afuera demandante, una sociedad que a través de las redes sociales todo el tiempo están haciendo preguntas y están cuestionando la labor de sus gobernantes”, detalló Sánchez García, quien recientemente fue reconocido con el galardón del Reed Latino 2017 a Mejor Proyecto de Imagen Pública Aplicada a Gobierno o Elección.

“Lo importante de una crisis es que no dejes de dar información, así sea salir al minuto a confirmar lo que la gente ya está oyendo y así la gente diga: ‘oye, pero estás diciendo lo que yo ya estoy viendo’, sí pero te lo estoy confirmando de manera oficial, y a partir de ahí no soltar la comunicación, no soltar la información hasta que la crisis concluya”, explicó.

Explicó que el mayor logró para el Gobierno de Jalisco en esta materia ha sido el pasar de una comunicación totalmente unidireccional y vertical -donde no había espacio para la interacción y retroalimentación- a una comunicación abierta y cercana a la gente.

En el evento realizado en el Palacio de la Cultura y la Comunicación (PALCCO) y que concluyó la noche de este martes, se dieron cita speakers de talla internacional como Chris Wilson, estratega digital de la campaña de Ted Cruz; Mario de la Rosa, director de Nación 3 2 1; Gustavo Entrala, quien abrió la cuenta del Papa y lo enseñó a tuitear; Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky; Alejandro Montiel “El Escorpión Dorado” entre otros reconocidos expertos en la comunicación política y digital.

LS