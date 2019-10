Homologación salarial a policías metropolitanos se entrega como "bono"

Para no generar compromisos laborales que puedan afectar a los ayuntamientos, el incremento en las percepciones de los elementos integrantes de la Policía Metropolitana se entrega como un bono, y no como aumento directo en sus sueldos; explicó Juan Partida Morales, secretario de Hacienda estatal. Argumentó que si algún municipio deja el convenio firmado para la operación de la corporación metropolitana dejaría de recibir el apoyo y no podría asumir el monto de los salarios.

El funcionario estatal adelantó que en el presupuesto 2020 se etiquetarán 500 millones de pesos (MDP) destinados a la homologación de ingresos de los uniformados.

"En una segunda etapa se podrán ver las prestaciones, hay municipios que ni siquiera tienen pensiones. Por lo pronto el sueldo ya está, por toda esta administración. Luego se puede revisar cómo puede quedar (el tema de las prestaciones), al ser un tema metropolitano depende de los alcaldes junto con el gobernador", detalló.

Desde la última quincena de septiembre, siete mil 500 policías metropolitanos recibieron el aumento salarial para homologar sus percepciones en 18 mil 400 pesos.

En otros asuntos, el secretario comentó que dependerá de las mesas de análisis que realizarán a nivel federal los avances que se concreten para tener más recursos en temas de seguridad, para la Universidad de Guadalajara, salud e infraestructura.

