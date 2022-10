Destacando la necesidad de que el Congreso retome su papel de contrapeso, la diputada Mara Robles Villaseñor rindió informe de actividades legislativas. La coordinadora de la fracción de Hagamos sostuvo que el papel del Poder Legislativo va más allá de hacer leyes, aseveró que deben trabajar y comunicarse con la sociedad para mejorar la percepción que tienen los ciudadanos de diputadas y diputados.

"Modestamente, pero a mucha honra, yo sí rindo cuentas: La iniciativa más importante que hasta ahora me ha sido aprobada es el Reglamento del Servicio Civil de Carrera, que se propone acabar con el lastre de los aviadores. Me tomó 4 años, pero soy porfiada y al fin lo conseguimos, en un diálogo permanente con los representantes de los trabajadores", dijo.

Robles Villaseñor recriminó la renuencia del gobierno estatal a rendir cuentas y aceptar la comparecencia de funcionarios para explicar temas como la seguridad, el manejo de la deuda pública, violencia contra las mujeres o desaparecidos.

"Durante décadas, los diputados jaliscienses han renunciado a cumplir con su función, dejando a los ciudadanos inermes e indefensos frente a gobiernos corruptos e incompetentes. Por eso reitero que el control y la vigilancia al Ejecutivo son las funciones más útiles e importantes de los diputados. Como hace décadas que no las cumplen, esa es la razón de fondo y la causa principal de la desconfianza ciudadana", afirmó.

La legisladora recordó los cuestionamientos que ha hecho por el reparto de cuotas en nombramientos de titular en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y en el Instituto de Transparencia; también en la reforma para aumentar los recursos estatales a los partidos políticos nacionales. Además, refrendó su respaldo a la Universidad de Guadalajara (UdeG).

"Debemos exigirle juntos al gobernador, que retome el compromiso que dijo tener por Jalisco, y que un día millones de jaliscienses creímos genuino de primera mano. Hagamos que entienda que no es contra las organizaciones de la sociedad civil; es con la sociedad civil".

"No es con algunos amigos empresarios; es con todos los que crean empleo. No es contra las madres de los desaparecidos; es con las familias de los desaparecidos. No es contra la Universidad; es con la Universidad".

"No es contra las mujeres rezongonas; es con las mujeres insumisas. Yo no necesito vanagloriarme de decirlo fuerte y claro porque siempre he alzado la voz y hablado muy clarito, no todos somos iguales", concluyó.

La presidenta de la bancada de Hagamos presentó su informe en el Congreso estatal, acudió el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, el magistrado Daniel Espinosa presidente del Poder Judicial, activistas y funcionarios universitarios.

