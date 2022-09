La tarde de este lunes, abogados de la “Liga de Abogados Revolucionarios Lic. Guillermo Cosío Vidaurri” celebraron con emotivo evento el 93 aniversario del natalicio del ex gobernador de Jalisco, ex alcalde Guadalajara, ex diputado local y federal, además reconocido jurista quien también se desempeñó en la judicatura y catedrático.

Cosío Vidaurri nació el 4 de septiembre de 1929 y falleció el 13 de noviembre de 2019, dejó su legado en los abogados revolucionarios.

El homenaje se realizó en el auditorio Plutarco Elías Calles del edificio que ocupa el Partido Revolucionario Institucional en Jalisco y se sumaron con la directiva de la agrupación las dirigencias del propio partido y de la Federación de Organizaciones Populares de Jalisco, con la presencia de litigantes, así como familiares, amigos, excolaboradores y alumnos del homenajeado.

El abogado, Fernando Reyes García, detalló los motivos de la celebración y destacó la labor de Cosío Vidaurri en todas sus facetas, y buscando destacar a la entidad.

El doctor José Guillermo Vallarta Plata destacó la relevancia y fecunda tarea en una alocución. Resaltó a Cosío como estadista y político en la búsqueda de mejores condiciones sociales para los jaliscienses.

En el área de la construcción y proyectos para Jalisco, el arquitecto Carlos Felipe Arias García resaltó su tarea como gestor y promotor de obras de infraestructura para la salud, la educación, la cultura, el desarrollo regional, el fomento deportivo, la cohesión social y la sustentabilidad de las ciudades y la Zona Metropolitana de Guadalajara, tanto en temas de movilidad como de intercomunicación y el abastecimiento hidráulico.

Intervino también el doctor en derecho y notario, Adalberto Ortega Solís, quien destacó al homenajeado como jurista y maestro de muchas generaciones de abogados, además del respaldo que siempre brindó a la comunidad jurídica y al notariado jalisciense, beneficiando a la comunidad.

Y en la parte más emotiva, sus familiares también destacaron a su ser querido, con la participación de la maestra Idolina Cosío Gaona, así como de la también maestra Paola Cosío Patiño, quienes destacaron la gran calidad humana de don Guillermo como padre, abuelo y patriarca de una familia formada en los valore y formadora siempre en el sentido de servicio público.

Y de manera virtual, Laura Haro, dirigente del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, destacó la militancia tricolor, y siempre fiel al PRI, atento a servir al instituto político y asesorando a los jóvenes que apenas comenzaban con sus carreras políticas.