Guadalajara y Puerto Vallarta destacan en competitividad y atracción de inversiones

Jalisco se consolidó como la única Entidad del país con tres ciudades ubicadas dentro de los primeros tres lugares nacionales en distintas categorías del Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2026, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Los resultados colocan a Guadalajara, Puerto Vallarta y Ocotlán entre las ciudades con mejor desempeño competitivo de México, reflejando la fortaleza económica, la capacidad de atracción de inversiones y la generación de oportunidades en distintas regiones del Estado.

En la categoría de ciudades con más de un millón de habitantes, la capital de Jalisco escaló del cuarto lugar que ocupaba en 2024 al segundo sitio nacional en 2026, superando a Monterrey y por debajo de Querétaro.

Por su parte, Puerto Vallarta refrendó su liderazgo al obtener el primer lugar nacional entre las ciudades con una población de 500 mil a un millón de habitantes. En esta categoría superó a Tepic y Veracruz, consolidándose como uno de los destinos turísticos y económicos más dinámicos del país.

En tanto, Ocotlán alcanzó el tercer lugar nacional dentro de la categoría de ciudades con menos de 250 mil habitantes. Este resultado confirma el papel estratégico de la ciudad como polo económico regional en la Ciénega de Jalisco.

La secretaria de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa, destacó que la competitividad es un factor determinante para que las empresas encuentren condiciones favorables para invertir, crecer y generar nuevas oportunidades de negocio.

Por su parte, la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, Fanny Valdivia Márquez, subrayó que el talento, la innovación y la generación de conocimiento son elementos fundamentales para incrementar la competitividad de las ciudades.

“El fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, así como una formación profesional de calidad alineada a las demandas globales, permite que las regiones desarrollen actividades de mayor valor agregado y fortalezcan su capacidad para atraer y retener talento”.

El secretario de Desarrollo Energético Sustentable, Manuel Herrera Vega, destacó que la disponibilidad de energía, la modernización de infraestructura y el uso de tecnologías eficientes son claves para impulsar la productividad y el crecimiento económico.

El Índice de Competitividad Urbana 2026 es una referencia en México para medir la capacidad de las ciudades para atraer inversión, generar empleo, retener talento e impulsar el desarrollo económico.

Para esta edición, el IMCO evaluó 72 ciudades con 35 indicadores sobre innovación, economía, infraestructura, empleo, medio ambiente, seguridad y gobierno, para medir su competitividad y potencial de desarrollo.

Expertos señalan que Jalisco se consolida como destino de inversión por su infraestructura, conectividad, talento especializado y ecosistema de empresas tecnológicas. Israel Macías, académico de la Universidad Panamericana, destaca además la cercanía con el puerto de Manzanillo y el apoyo gubernamental a las inversiones. No obstante, advierte que el principal desafío es garantizar energía.

Por su parte, Antonio Sánchez Sierra, de la Universidad de Guadalajara, señala que la relativa estabilidad en seguridad y el impulso a las carreras técnicas fortalecen la confianza inversionista. Además, la conectividad carretera y logística refuerza su posición estratégica. Y las universidades fortalecen al Estado.

Índice de Competitividad

Ciudades con más de un millón de habitantes

Querétaro

Guadalajara

Hermosillo

Saltillo

Monterrey

De 500 mil a un millón de habitantes

Puerto Vallarta

Tepic

Veracruz

Durango

Pachuca

Con menos de 250 mil habitantes

Delicias

Piedras Negras

Ocotlán

Guaymas

Sabinas

Fuente: IMCO.

CT