Guadalajara ha regalado más de 16 mil actas por su aniversario; beneficiada llega desde CDMX

Rosa Edelia hace casi dos semanas que falleció su marido en la CDMX, su pareja era de Guadalajara fueron a recoger su acta de nacimiento, para seguir con el papeleo de la pensión para ser beneficiará y en el registro civil de Guadalajara recibieron la sorpresa de que el acta de nacimiento les salió gratis por el 480 aniversario de la ciudad en la Oficialía 1 en el Mercado Corona.

La dirección del Registro Civil de Guadalajara informó que del 1 al 11 de febrero de 2022 se han expedido 16 mil 014 actas de manera gratuita en las 23 oficialías del municipio.

El 28 de febrero concluye la entrega gratuita de actas de nacimiento, matrimonio, divorcio y defunción de actos registrados en el municipio; se dan hasta dos actas por ficha, diariamente se están entregando 100 fichas de cortesía.

Doña Rosa, de 80 años, estaba acompañada de su hija Rosalinda se mostró satisfecha por esta acción que realiza el ayuntamiento de Guadalajara.

“Estuvo muy bien porqué si lo necesitábamos con urgencia y nos apoyaron más rápido, me dieron el acta de nacimiento porque la necesitábamos para un trámite, hace 15 días murió y se está haciendo el trámite para la pensión y necesitamos el acta actualizada, venimos desde la Ciudad de México venimos hasta acá a tramitarla”, comentó.Otra historia de éxito, beneficiada con dos actas fue Bertha Olivia Prieto a quien le dieron dos actas, la de su hermana para su próxima boda y para su hijo que la requiere para ingresar a un nuevo trabajo.

“Es excelente el apoyo, y más con la situación cuesta de enero, gastos por la pandemia de COVID-19, es un ahorro que no está ayudando y es un beneficio. Vine a sacar las actas de nacimiento de mi hermana e hijo, es excelente, me ayudan demasiado, me sirve para la comida el ahorro”, explicó.

Luis Fernando Morales Villarreal, director del registro civil de Guadalajara, destacó el regalo por parte del ayuntamiento, hasta el momento por las 16 mil 014 actas donadas se dejó de percibir 1 millón 393 mil 218 pesos.

“Nos quisimos sumar a los festejos del 480 aniversario de Guadalajara, a través de la dirección del registro civil de Guadalajara, estamos en un programa de expedición de actas, documentos importantes. El costo de la acta es de 87 pesos y por ficha es de casi 174 pesos, ya que les podemos regalar hasta dos actas, en números totales ya lo tendremos al final de la campaña”, resaltó.

MF