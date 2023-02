Debido al festival GDLuz 2023, diversas corporaciones de seguridad realizaron operativos especiales en el Centro Histórico de Guadalajara; gracias a ellos se detectó la presencia de grupos de motociclistas que se instalaban en el Paseo Literario Fray Antonio Alcalde con armas blancas y drogas. Ante los hallazgos el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, aseguró que se reforzarán los operativos en esta zona de la ciudad.

“Detectamos motocicletas irregulares, detectamos drogas, armas blancas en las propias motocicletas, todas estas personas fueron consignadas, las motocicletas se fueron directamente a los corralones, si no me equivoco, tuvimos el decomiso durante estos operativos de cinco días de alrededor de 38 motocicletas y curiosamente no las van a recoger”, comentó el edil.

Afirmó que la apuesta de su administración municipal es tener un Centro Histórico libre de delincuencia y en pleno respeto de los reglamentos, como aquel en el que se indica que en Paseo Alcalde está prohibido el estacionamiento de vehículos al ser un espacio destinado al tránsito peatonal.

Sale Guadalajara de ranking de ciudades más violentas del mundo

El presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, resaltó que la ciudad salió del ranking de las 50 Ciudades más Violentas del Mundo, elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. Sin embargo, reconoció que aún hay mucho por hacer para mejorar la seguridad en el municipio.

En entrevista, comentó que uno de los grandes pendientes es mejorar la percepción de seguridad en los tapatíos, pues comentó que acorde a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, con corte a diciembre de 2022, el 84.2 por ciento de los encuestados en Guadalajara perciben inseguridad en la localidad.

Señaló que delitos como los homicidios dolosos, robo a persona y negocio han ido a la baja, pero enfatizó que es necesario reforzar la seguridad en diversos puntos de la ciudad, como lo es el Centro Histórico y con ello, mejorar la percepción de la entidad.

El municipio de Guadalajara logró sacar de las calles 344 armas de fuego, dos mil 75 cartuchos útiles y reducir 33.5 por ciento los homicidios durante 2022; entre las acciones aplicadas por la corporación policial se encuentran la suma del monitoreo de las cámaras del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación (C5) Guadalajara, la vigilancia operativa en calles, una estrategia de inteligencia y la proximidad ciudadana en colaboración con las distintas áreas del gobierno municipal.

JM