Esta tarde se registró un asalto en el restaurante de mariscos ubicado en Avenida Providencia en Guadalajara.

De acuerdo con reportes policiacos, el asalto ocurrió cuando un sujeto vestido de negro y con cubre bocas amagó con un arma a un comensal a quien le robó un reloj Rolex valuado en más de 850 mil pesos.

"Recibimos un reporte de detonaciones de arma de fuego en el interior de un restaurante ubicado en Avenida Providencia y su cruce con Asunción a la llegada de la unidad el primer respondiente nos informó que la parte afectada hizo referencia que momentos antes un sujeto ingreso al restaurante y lo despojó de su reloj de alta gama", explicó una oficial de la Policía de Guadalajara.

Al momento del asalto los meseros se dieron cuenta e intentaron detener al sujeto quien realizó disparos al piso y logró darse a la fuga. En el lugar se recuperaron dos balas de arma corta.

El caso fue turnado a la Fiscalía del Estado de Jalisco quien se hará cargo de las investigaciones.

MF